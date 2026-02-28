La Diputación de Cáceres impulsa 'P.O.V. Igualdad', un videopodcast de cara al 8-M con foco en la juventud rural

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha su campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación centrada en el análisis de las desigualdades de género desde la mirada de la juventud rural, la reflexión crítica sobre las nuevas narrativas sociales y la reivindicación del papel histórico de las mujeres.

Bajo la coordinación del Área de Igualdad, la iniciativa arranca con la serie de videopodcast 'P.O.V. Igualdad', un formato que sitúa a jóvenes de entre 14 y 18 años en el centro del debate. Estudiantes de los institutos de Caminomorisco, Jaraíz de la Vera y Alcuéscar protagonizan los tres primeros episodios, concebidos como mesas de diálogo en las que comparten sus puntos de vista sobre distintos aspectos vinculados a la igualdad, adaptados a la realidad del medio rural. El objetivo es fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas entre la población joven.

Capítulos

Cada capítulo, de aproximadamente una hora de duración, aborda conceptos que forman parte del lenguaje cotidiano de las redes sociales y que se reinterpretan desde la perspectiva de género. El primer episodio analiza las llamadas 'red flags' o señales de alerta en relaciones personales —de pareja, amistad, entorno educativo o laboral— que evidencian comportamientos controladores, machistas o tóxicos, y que pueden derivar en situaciones de desigualdad o violencia de género.

El segundo capítulo se centra en la expresión viral “Mi imperio romano”, utilizada para describir pensamientos recurrentes que ocupan de forma constante la mente de una persona, y que puede servir como punto de partida para reflexionar sobre las presiones sociales y las expectativas que afectan especialmente a las mujeres. El tercer episodio, titulado “¡Devorando!”, toma otro término propio de la cultura digital para visibilizar el éxito de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ en ámbitos en los que históricamente han sido invisibilizadas.

La serie culminará con un cuarto episodio que se desarrollará en formato presencial el viernes 6 de marzo, a las 10.30 horas, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial de Cáceres, donde se celebrará un encuentro intercentros abierto al público.

Manifiesto

Ese mismo día, a las 12.00 horas y en la puerta del Palacio Provincial, tendrá lugar la lectura del Manifiesto 8-M en un acto institucional que contará con la participación de alumnado del Conservatorio de Danza. La actuación artística girará en torno al encorsetamiento histórico de la mujer y su proceso de liberación, utilizando el lenguaje corporal como herramienta de denuncia y reivindicación.

La campaña se difundirá a través de las redes sociales y del canal de YouTube de la institución provincial. Asimismo, entre el 28 de febrero y el 8 de marzo se publicarán diariamente nuevas piezas audiovisuales dentro del programa 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', una iniciativa que da voz a mujeres del medio rural y pone en valor su contribución histórica y social frente a la invisibilidad que, en muchos casos, han sufrido.

Imagen de una lectura anterior en el 8-M. / Diputación de Cáceres

En esta edición participan Mariángeles, de San Martín de Trevejo; Iluminada, de Piornal; Sonia, de Segura de Toro; Marga, de Jaraíz de la Vera; Pilar, de Cabezabellosa; Estrella, de Conquista de la Sierra, y Delfina, de Cañaveral, quienes comparten las desigualdades de género a las que se han enfrentado en sus respectivos entornos.

Actividades

A estas acciones se suman actividades formativas dirigidas al personal de la Diputación, el OARGT y el Consorcio MásMedio, así como a entidades locales interesadas. Entre ellas destaca el encuentro previsto para el 14 de abril con la escritora y divulgadora María Martín Barranco, especialista en género e igualdad y referente en la investigación y difusión del lenguaje no sexista e inclusivo.

Con esta programación, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso institucional con la igualdad real y efectiva, apostando por la implicación de la juventud, la visibilización del papel de las mujeres rurales y la formación como herramientas clave para avanzar en derechos y afrontar los desafíos pendientes.