La tradición del Domingo de los Tiros en Zarza la Mayor: así es la singular fiesta cacereña con disparos al aire

El Domingo de los Tiros, que cada año se celebra en Zarza la Mayor coincidiendo con el Domingo de Resurrección, es una de las manifestaciones festivas más singulares de la provincia de Cáceres. Su elemento más característico —los disparos al aire durante el encuentro procesional entre las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen— hunde sus raíces en antiguas tradiciones populares vinculadas tanto a celebraciones religiosas como a usos festivos de la pólvora.

Un origen vinculado a la celebración pascual

Según la documentación histórica recogida por estudios sobre religiosidad popular en Extremadura y tradiciones pascuales en el ámbito rural, los disparos festivos durante celebraciones religiosas tienen antecedentes en los siglos XVIII y XIX, cuando era habitual el uso de armas de avancarga en actos conmemorativos y festivos en distintos puntos de España.

En el caso de Zarza la Mayor, localidad situada en la frontera con Portugal y con una larga tradición vinculada a la caza y al uso de escopetas, la costumbre de disparar al aire durante el Encuentro pascual se consolidó como símbolo de júbilo por la Resurrección. El rito combina así el calendario litúrgico católico con una expresión popular de celebración colectiva.

El carácter fronterizo del municipio, integrado hoy en el entorno del Parque Natural Tajo Internacional, ha contribuido también a preservar prácticas culturales propias, tal y como recogen investigaciones etnográficas sobre tradiciones rayanas en la provincia de Cáceres.

Evolución y regulación de la fiesta

A lo largo de los años, la celebración ha experimentado una evolución en materia organizativa y de seguridad. Si bien el disparo al aire sigue siendo el elemento central, actualmente se realiza bajo control municipal y con medidas específicas para garantizar la seguridad de participantes y asistentes, en cumplimiento de la normativa vigente sobre uso de armas y seguridad ciudadana.

La implicación vecinal continúa siendo clave. El Domingo de los Tiros no es solo un acto religioso, sino una jornada de fuerte cohesión social. La transmisión intergeneracional ha permitido que la tradición perviva, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia.

En las últimas décadas, el Ayuntamiento ha reforzado su proyección exterior, promoviendo su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, una figura regulada por la Junta de Extremadura para distinguir celebraciones con especial valor cultural y capacidad de atracción turística.

Celebraciones con pólvora en otros municipios cacereños

Aunque el Domingo de los Tiros posee rasgos propios, el uso festivo de la pólvora y los disparos simbólicos también aparece en otras celebraciones de la provincia de Cáceres.

En Trujillo, durante las fiestas patronales, se emplean elementos pirotécnicos en actos tradicionales vinculados al calendario festivo. En Coria, las fiestas de San Juan incluyen espectáculos pirotécnicos que forman parte del programa popular. Asimismo, en municipios como Brozas o Alcántara existen celebraciones donde la pólvora —aunque no necesariamente mediante disparos de escopeta— cumple una función ritual o festiva.

No obstante, el disparo colectivo de escopetas al aire en un contexto procesional de Domingo de Resurrección constituye un rasgo diferenciador de Zarza la Mayor dentro del panorama festivo cacereño.

Con su presentación oficial en el Gran Teatro de Cáceres, el municipio busca reforzar la proyección provincial de una tradición que combina fe, identidad local y memoria histórica, manteniendo vivo un legado que forma parte del patrimonio inmaterial de la provincia.