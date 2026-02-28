Desarrollo territorial
Vivienda asequible y empleo: claves del plan de la Diputación de Cáceres para revitalizar Trasierra-Tierras de Granadilla
Con el plan EDIL 5.2 TTG, la Diputación de Cáceres apuesta por la coordinación supramunicipal para impulsar proyectos de empleo y vivienda, revitalizando servicios básicos en municipios como Zarza de Granadilla y Ahigal
La Diputación de Cáceres ha dado luz verde al Plan de Actuación del Área Urbana Funcional Trasierra-Tierras de Granadilla (EDIL 5.2 TTG), una herramienta de planificación territorial orientada a impulsar proyectos innovadores frente a la despoblación y la pérdida de actividad económica en el medio rural.
Una estrategia integrada para el desarrollo rural
El plan EDIL 5.2 se enmarca en las estrategias de desarrollo territorial impulsadas por la Unión Europea para áreas funcionales que comparten dinámicas económicas y sociales. Este tipo de planes buscan coordinar actuaciones en varios municipios con problemáticas comunes, favoreciendo el acceso a financiación europea y la ejecución de proyectos piloto.
En el caso de Trasierra-Tierras de Granadilla, el área incluye municipios del norte de la provincia de Cáceres como Zarza de Granadilla, Mohedas de Granadilla, La Granja, Ahigal o Santibáñez el Bajo, entre otros, que comparten retos vinculados a la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales.
Actuaciones previstas en el plan
Entre las líneas de actuación más destacadas figura la creación de empleo juvenil, mediante proyectos piloto orientados a la formación y la inserción laboral en sectores estratégicos para la comarca, como el turismo rural, la economía verde o los servicios digitales.
Otra de las acciones prioritarias es el impulso de viviendas destinadas a nuevos pobladores, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de facilitar la fijación de población en municipios con baja densidad demográfica. Este enfoque responde a estrategias similares desarrolladas en otras zonas rurales de Extremadura, donde la disponibilidad de vivienda asequible es clave para atraer residentes.
El plan también contempla la reactivación del tejido social mediante iniciativas comunitarias y de innovación social, que buscan fortalecer la cohesión entre vecinos y dinamizar la vida cultural y económica local.
Impacto esperado en la comarca
Para los municipios de Trasierra-Tierras de Granadilla, la aplicación del plan supone una oportunidad de coordinación supramunicipal. En localidades como Zarza de Granadilla o Ahigal, la puesta en marcha de proyectos de empleo puede contribuir a frenar la salida de jóvenes hacia ciudades como Plasencia o Cáceres.
Asimismo, la promoción de vivienda y la llegada de nuevos residentes podrían revitalizar servicios básicos como escuelas, comercios o centros de salud, cuyo mantenimiento depende en gran medida del volumen de población.
La estrategia también favorece la captación de fondos europeos y la planificación conjunta, algo especialmente relevante en municipios de pequeño tamaño con recursos técnicos limitados.
Con la aprobación del EDIL 5.2 TTG, la Diputación de Cáceres apuesta por un modelo de desarrollo coordinado que combina empleo, vivienda e innovación social como herramientas para afrontar los desafíos estructurales del mundo rural en el norte de la provincia.
