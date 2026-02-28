Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Desarrollo territorial

Vivienda asequible y empleo: claves del plan de la Diputación de Cáceres para revitalizar Trasierra-Tierras de Granadilla

Con el plan EDIL 5.2 TTG, la Diputación de Cáceres apuesta por la coordinación supramunicipal para impulsar proyectos de empleo y vivienda, revitalizando servicios básicos en municipios como Zarza de Granadilla y Ahigal

La mejora de la vida en las zonas rurales como protagonista del pleno en la Diputación de Cáceres

La mejora de la vida en las zonas rurales como protagonista del pleno en la Diputación de Cáceres

Ver galería

La mejora de la vida en las zonas rurales como protagonista del pleno en la Diputación de Cáceres / Jorge Valiente

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha dado luz verde al Plan de Actuación del Área Urbana Funcional Trasierra-Tierras de Granadilla (EDIL 5.2 TTG), una herramienta de planificación territorial orientada a impulsar proyectos innovadores frente a la despoblación y la pérdida de actividad económica en el medio rural.

Una estrategia integrada para el desarrollo rural

El plan EDIL 5.2 se enmarca en las estrategias de desarrollo territorial impulsadas por la Unión Europea para áreas funcionales que comparten dinámicas económicas y sociales. Este tipo de planes buscan coordinar actuaciones en varios municipios con problemáticas comunes, favoreciendo el acceso a financiación europea y la ejecución de proyectos piloto.

En el caso de Trasierra-Tierras de Granadilla, el área incluye municipios del norte de la provincia de Cáceres como Zarza de Granadilla, Mohedas de Granadilla, La Granja, Ahigal o Santibáñez el Bajo, entre otros, que comparten retos vinculados a la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales.

Actuaciones previstas en el plan

Entre las líneas de actuación más destacadas figura la creación de empleo juvenil, mediante proyectos piloto orientados a la formación y la inserción laboral en sectores estratégicos para la comarca, como el turismo rural, la economía verde o los servicios digitales.

Otra de las acciones prioritarias es el impulso de viviendas destinadas a nuevos pobladores, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de facilitar la fijación de población en municipios con baja densidad demográfica. Este enfoque responde a estrategias similares desarrolladas en otras zonas rurales de Extremadura, donde la disponibilidad de vivienda asequible es clave para atraer residentes.

El plan también contempla la reactivación del tejido social mediante iniciativas comunitarias y de innovación social, que buscan fortalecer la cohesión entre vecinos y dinamizar la vida cultural y económica local.

Impacto esperado en la comarca

Para los municipios de Trasierra-Tierras de Granadilla, la aplicación del plan supone una oportunidad de coordinación supramunicipal. En localidades como Zarza de Granadilla o Ahigal, la puesta en marcha de proyectos de empleo puede contribuir a frenar la salida de jóvenes hacia ciudades como Plasencia o Cáceres.

Asimismo, la promoción de vivienda y la llegada de nuevos residentes podrían revitalizar servicios básicos como escuelas, comercios o centros de salud, cuyo mantenimiento depende en gran medida del volumen de población.

La estrategia también favorece la captación de fondos europeos y la planificación conjunta, algo especialmente relevante en municipios de pequeño tamaño con recursos técnicos limitados.

Noticias relacionadas y más

Con la aprobación del EDIL 5.2 TTG, la Diputación de Cáceres apuesta por un modelo de desarrollo coordinado que combina empleo, vivienda e innovación social como herramientas para afrontar los desafíos estructurales del mundo rural en el norte de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  5. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  6. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  7. Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
  8. Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana

El arsénico en el agua de Valderrosas: la pedanía cacereña lidia con restricciones y busca soluciones urgentes

El arsénico en el agua de Valderrosas: la pedanía cacereña lidia con restricciones y busca soluciones urgentes

El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugura la exposición «Planos del tiempo» de Hilario Bravo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugura la exposición «Planos del tiempo» de Hilario Bravo

La Diputación de Cáceres impulsa 'P.O.V. Igualdad', un videopodcast de cara al 8-M con foco en la juventud rural

La Diputación de Cáceres impulsa 'P.O.V. Igualdad', un videopodcast de cara al 8-M con foco en la juventud rural

Diputación de Cáceres rinde homenaje a las víctimas de violencia de género y critica la respuesta social

Diputación de Cáceres rinde homenaje a las víctimas de violencia de género y critica la respuesta social

Vivienda asequible y empleo: claves del plan de la Diputación de Cáceres para revitalizar Trasierra-Tierras de Granadilla

Vivienda asequible y empleo: claves del plan de la Diputación de Cáceres para revitalizar Trasierra-Tierras de Granadilla

La Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra reparte 1.500 ejemplares y refuerza la sostenibilidad en Cáceres

La Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra reparte 1.500 ejemplares y refuerza la sostenibilidad en Cáceres

La tradición del Domingo de los Tiros en Zarza la Mayor: así es la singular fiesta cacereña con disparos al aire

La tradición del Domingo de los Tiros en Zarza la Mayor: así es la singular fiesta cacereña con disparos al aire

El clima define la calidad del vino de Cáceres: Cañamero y Montánchez marcan la diferencia

El clima define la calidad del vino de Cáceres: Cañamero y Montánchez marcan la diferencia
Tracking Pixel Contents