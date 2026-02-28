La Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra reparte 1.500 ejemplares y refuerza la sostenibilidad en Cáceres

Villanueva de la Sierra ha vuelto a celebrar su tradicional Fiesta del Árbol, una conmemoración con origen documentado en 1805 y considerada por numerosos estudios como uno de los primeros ejemplos de plantación colectiva con carácter civil. Más allá de su valor simbólico, la celebración mantiene hoy una dimensión ambiental concreta y medible en el entorno local.

Beneficios ambientales para el entorno

La plantación de árboles genera efectos directos sobre el territorio. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el arbolado contribuye a la captura de dióxido de carbono, mejora la calidad del aire y ayuda a regular la temperatura, especialmente relevante en zonas rurales del norte de la provincia de Cáceres, donde el aumento de episodios de calor es cada vez más frecuente.

Carlos Gil

En entornos serranos como el de Villanueva de la Sierra, la presencia de masa forestal favorece la fijación del suelo y reduce la erosión, un factor clave en áreas de pendiente. Además, los árboles mejoran la infiltración del agua de lluvia y contribuyen a mantener la fertilidad del terreno.

La biodiversidad es otro de los beneficios asociados. La creación y mantenimiento de zonas arboladas favorece la presencia de aves insectívoras, pequeños mamíferos y polinizadores, fundamentales para actividades tradicionales de la comarca como la apicultura, vinculada a la miel serragatina que protagoniza uno de los talleres de esta edición.

Especies habituales en la plantación

En la Sierra de Gata y su entorno predominan especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo continentalizado. En programas de reforestación desarrollados en el norte de la provincia de Cáceres —incluyendo municipios como Hoyos, Gata o Santibáñez el Alto— son frecuentes la encina, el alcornoque y el roble melojo.

Estas especies presentan mayor resistencia a la sequía y mejor integración ecológica que variedades alóctonas. Las directrices técnicas en materia forestal en Extremadura priorizan precisamente el uso de especies propias del territorio para garantizar su supervivencia y su aportación al ecosistema local.

En la Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra, el reparto de 1.500 ejemplares y la plantación en parajes como el Bardal siguen esa lógica de sostenibilidad y adaptación al entorno.

Evolución de la implicación vecinal

Desde su origen en 1805, cuando fue impulsada por el sacerdote del municipio en un contexto ilustrado preocupado por la conservación de los montes, la celebración ha experimentado una transformación en su dimensión social.

En sus primeras etapas, la plantación tenía un marcado carácter pionero y educativo. Con el paso de las décadas, la fiesta se consolidó como símbolo de identidad local. En la actualidad, la participación es intergeneracional. La recreación histórica cuenta cada año con una veintena de vecinos y refleja el relevo natural: quienes en su infancia participaron como figurantes asumen ahora papeles protagonistas.

La implicación de 150 niños en la plantación de esta edición confirma además el componente pedagógico adquirido en los últimos años. La fiesta no solo recuerda el pasado, sino que incorpora una conciencia ambiental alineada con los retos actuales, desde la lucha contra el cambio climático hasta la protección de la biodiversidad.

Más de dos siglos después de aquella primera plantación colectiva, Villanueva de la Sierra mantiene viva una tradición que ha evolucionado de gesto simbólico ilustrado a herramienta contemporánea de educación ambiental y cohesión social en la provincia de Cáceres.