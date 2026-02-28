Un hombre de 34 años herido de carácter menos grave tras un accidente en quad en Garciaz

Un hombre de 34 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente con un quad en el término municipal de Garciaz. El suceso se ha producido en la salida hacia Aldeacentenera, en las proximidades del tanatorio, alrededor de las 13:30 horas.

Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el herido ha sufrido diversos traumatismos y ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cáceres. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada de Zorita y una patrulla de la Guardia Civil, que se ha encargado de instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un vehículo con riesgos específicos

Los quads, vehículos todoterreno de cuatro ruedas, están diseñados para circular por terrenos irregulares, pero presentan características que incrementan el riesgo de accidente si no se manejan correctamente. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que estos vehículos tienen un centro de gravedad elevado y una estabilidad menor que la de un turismo, lo que aumenta la probabilidad de vuelcos, especialmente en curvas cerradas o pendientes pronunciadas.

Entre los accidentes más frecuentes con quads se encuentran las salidas de vía, los vuelcos laterales y las caídas por pérdida de control en terrenos inestables. También son habituales los siniestros derivados de una velocidad inadecuada o de la conducción sin el equipamiento de protección necesario.

Medidas de seguridad imprescindibles

La DGT y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomiendan el uso obligatorio de casco homologado, incluso en trayectos cortos o en caminos rurales. Además, es aconsejable llevar guantes, botas resistentes, ropa protectora y gafas si el casco no dispone de visera.

También se insiste en no transportar pasajeros si el vehículo no está diseñado para ello, respetar las limitaciones de edad y potencia, y evitar el consumo de alcohol o sustancias que puedan afectar a la conducción. La formación previa y el conocimiento del terreno son igualmente factores clave para reducir riesgos.

Cómo actuar ante un accidente

En caso de sufrir un accidente con quad, los servicios de emergencias recuerdan la importancia de no intentar levantarse si se sospecha de lesiones graves, especialmente en cabeza, cuello o espalda. Es fundamental avisar inmediatamente al 112 y facilitar una localización lo más precisa posible.

Si se presencia un accidente, la actuación recomendada sigue la pauta PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), recogida por la DGT. Primero se debe asegurar la zona para evitar nuevos riesgos, después alertar a los servicios de emergencia y, finalmente, prestar ayuda básica sin mover al herido salvo que exista peligro inminente.

En el caso registrado en Garciaz, la rápida activación del helicóptero sanitario ha permitido el traslado urgente del herido al Hospital Universitario de Cáceres, donde ha quedado ingresado para su valoración médica.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.