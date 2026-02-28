Un motorista de 41 años, herido en un accidente de tráfico en Jaraíz de la Vera

Un varón de 41 años ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico registrado en las proximidades de Jaraíz de la Vera. En el siniestro se han visto implicados un turismo y una motocicleta.

Según los últimos balances de siniestralidad vial publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), los motoristas constituyen uno de los colectivos más vulnerables en carretera. En la provincia de Cáceres, los accidentes con motocicletas representan cada año un porcentaje significativo del total de siniestros con víctimas, especialmente en vías interurbanas y carreteras secundarias, donde la exposición al riesgo es mayor.

La DGT insiste en la importancia del uso adecuado del equipamiento de protección y en la prudencia en adelantamientos y curvas, factores que influyen de forma determinante en este tipo de accidentes.

Causas reincidentes de estos accidentes

Desde la corporación señalan que entre los factores más frecuentes en este tipo de accidentes se encuentran las salidas de vía en curvas, los adelantamientos incorrectos, la velocidad inadecuada y las distracciones, tanto del propio motorista como de otros conductores que no perciben a tiempo la presencia de la motocicleta.

También influyen el estado del firme y la menor estabilidad de estos vehículos frente a turismos, lo que incrementa la gravedad de las lesiones en caso de colisión.

Actuación de los servicios de emergencias

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha informado de que el aviso se ha recibido minutos después de las 13:00 horas. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 9 de la carretera EX-392.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias y una patrulla de la Guardia Civil, que se ha encargado de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque.

Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido diversos traumatismos y ha sido evacuado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para su valoración y tratamiento. Según los datos facilitados por el 112, su estado ha sido calificado como menos grave.

Las causas del presente accidente se encuentran en fase de investigación.