Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril

Las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) celebrarán su décima edición los próximos 15, 16 y 17 de abril en Mérida.

El encuentro se ha consolidado como uno de los principales espacios de referencia para la industria musical en la región, reuniendo cada año a músicos, productores, empresas culturales, managers, responsables de festivales, programadores regionales, nacionales e internacionales, así como representantes de medios de comunicación.

Un punto de encuentro para la industria musical

MUM26 está concebido como un foro de intercambio y valoración del talento creativo, donde los distintos agentes del sector pueden establecer contactos, generar oportunidades de contratación y analizar tendencias del mercado musical.

El programa combina actuaciones promocionales de 25 minutos, conocidas como showcases, con conciertos en espacios emblemáticos de la capital extremeña, como el Templo de Diana o el Pórtico del Foro. A ello se suman mesas de debate, talleres formativos y áreas destinadas al intercambio comercial entre profesionales.

Organización y respaldo institucional

La décima edición de MUM está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

El evento cuenta además con la financiación de la Diputación de Badajoz, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Mérida, así como con la colaboración de Extremadura Avante.

Con esta nueva edición, MUM refuerza su papel como plataforma estratégica para la proyección del talento musical extremeño y como punto de conexión entre la escena regional y el circuito profesional nacional e internacional.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización. Según se ha indicado, los profesionales inscritos contarán con determinadas facilidades logísticas en función de la modalidad de participación.

El plazo de inscripción estará abierto para los profesionales del sector interesados hasta el 13 de marzo a las 14:00 horas.