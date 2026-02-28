Un coche Minits, calcinado en Cáceres: la Policía Científica investiga las causas del incendio

Un vehículo eléctrico de la empresa Minits ha resultado calcinado en la barriada de Pinilla, en Cáceres, tras incendiarse en la puerta del bar Monroy durante la noche del viernes al sábado. Los vecinos alertaron previamente a la Policía Local al observar a varios jóvenes manipulando el coche y subiéndose sobre él.

Cuando los agentes llegaron al lugar, los jóvenes huyeron. Según ha explicado Fernando Blázquez, director de Minits, no se trataba de usuarios del servicio, ya que la aplicación que gestiona estos vehículos no registró ninguna activación durante la noche. "Es habitual que la gente se suba para hacerse fotos porque son vehículos muy llamativos, pero si los vecinos llegaron a avisar a la Policía es porque la situación se estaba descontrolando", ha indicado.

Por el momento no se han determinado las causas del incendio. Se está a la espera de la intervención de la Policía Científica, que será la encargada de esclarecer lo sucedido. Desde la empresa han evitado ofrecer más detalles para no generar un posible efecto llamada al vandalismo.

¿Qué son los Minits?

Minits es un servicio de movilidad urbana basado en pequeños vehículos eléctricos compartidos que funcionan a través de una aplicación móvil. El usuario localiza el coche en el mapa digital, lo desbloquea con el teléfono y paga por el tiempo de uso. Se trata de una fórmula similar al carsharing implantado en distintas ciudades españolas, adaptado a entornos urbanos de tamaño medio.

Estos vehículos están diseñados para trayectos cortos dentro de la ciudad, con una autonomía eléctrica suficiente para desplazamientos diarios. Su tamaño reducido y su diseño llamativo los hacen fácilmente reconocibles en la vía pública.

Presencia en la provincia de Cáceres

El servicio opera principalmente en la ciudad de Cáceres, donde cuenta con varias decenas de unidades distribuidas por distintos barrios. La implantación forma parte de las iniciativas de movilidad sostenible que han ido ganando presencia en municipios de la provincia en los últimos años.

Hasta la fecha, la capital cacereña es el principal punto de actividad del servicio dentro de la provincia.

El precedente de Badajoz

Desde la empresa han recordado que no quieren provocar un efecto imitación, especialmente después de lo ocurrido hace aproximadamente un año en la ciudad de Badajoz. En aquella ocasión, varios vehículos Minits fueron incendiados en cadena por un individuo que posteriormente fue identificado y detenido por las fuerzas de seguridad.

Aquel episodio obligó a reforzar medidas de vigilancia y coordinación con las autoridades locales. La compañía subraya que se trata de un caso aislado y que la mayoría de usuarios hace un uso responsable del servicio.

Santiago García Villegas

Mientras continúa la investigación en Cáceres, el vehículo afectado en Pinilla ha quedado completamente inutilizado. La Policía trabaja ahora para esclarecer si el incendio fue provocado y para identificar a los jóvenes que fueron vistos manipulando el coche antes del suceso.