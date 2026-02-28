El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugura la exposición «Planos del tiempo» de Hilario Bravo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes, en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro, inauguró el pasado jueves 26 de febrero la exposición «Planos del tiempo», del artista extremeño Hilario Bravo.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de abril de 2026. Podrá visitarse de jueves a sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos únicamente en horario de mañana. La entrada es gratuita.

Un recorrido por la memoria, el tiempo y el territorio

«Planos del tiempo» reúne las más recientes investigaciones estéticas y conceptuales de Hilario Bravo, sintetizando algunas de las líneas fundamentales de su trayectoria. La exposición presenta una cuidada selección de obras que evidencian la coherencia y madurez de su recorrido creativo, consolidándolo como uno de los referentes del arte extremeño con proyección nacional e internacional.

El trabajo del artista se caracteriza por una constante investigación formal y conceptual, así como por una mirada profundamente personal que dialoga con la memoria, el tiempo y el territorio. Su obra se articula a partir de un entramado de referencias culturales e históricas que recontextualiza desde planteamientos teóricos diversos, dando lugar a un universo metafórico de gran densidad simbólica.

Lenguaje propio y multidisciplinar

La construcción de sus piezas híbridas, dotadas de un lenguaje propio y multidisciplinar, se desarrolla mediante técnicas como el collage y el assemblage. Bravo emplea materiales recolectados de la naturaleza y fusiona disciplinas como la pintura, la escultura y la fotografía, generando composiciones que invitan a la reflexión y al diálogo con el espectador.

En el acto inaugural intervinieron, además del propio artista, Julia Sáez Angulo, vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte; Consuelo Soriano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Trujillo y Hernando de Orellana-Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

La exposición está organizada por el Palacio de los Barrantes-Cervantes con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y se enmarca en los objetivos de esta institución de visibilizar a los artistas, incrementar su colección y documentar el Arte Iberoamericano Contemporáneo.

Noticias relacionadas

Con «Planos del tiempo», Trujillo vuelve a situarse como punto de encuentro para el arte contemporáneo, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad única de acercarse al universo creativo de uno de los artistas más sólidos del panorama extremeño actual.