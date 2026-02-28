El clima define la calidad del vino de Cáceres: Cañamero y Montánchez marcan la diferencia

La producción vitivinícola en la provincia de Cáceres está condicionada por un factor determinante: el clima. Las zonas amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Ribera del Guadiana en territorio cacereño —Cañamero y Montánchez— presentan particularidades meteorológicas que influyen directamente en el carácter del vino.

Lejos de centrarse únicamente en el sello de calidad, el sector pone el foco en cómo el entorno natural y la tradición agrícola definen cada cosecha.

El clima como elemento diferenciador

En áreas como Cañamero, situadas en el entorno de Las Villuercas, la altitud y la oscilación térmica entre el día y la noche favorecen una maduración equilibrada de la uva. Los veranos secos y calurosos concentran azúcares, mientras que las noches más frescas ayudan a conservar la acidez, un factor clave para lograr vinos estructurados y aromáticos.

En Montánchez, la influencia de la sierra y los suelos variados también inciden en el desarrollo del viñedo. Las precipitaciones moderadas y el elevado número de horas de sol permiten una correcta evolución del fruto, reduciendo además la incidencia de enfermedades fúngicas.

Estas condiciones climáticas, habituales en distintas comarcas de la provincia de Cáceres, obligan a adaptar los calendarios de vendimia y las técnicas de cultivo a cada campaña, haciendo que no haya dos cosechas idénticas.

Variedades más comunes y formas de cultivo

Dentro de la D.O.P. Ribera del Guadiana, en su ámbito cacereño, son habituales variedades tintas como Tempranillo y Garnacha, así como blancas como Alarije o Pardina, también presentes en otras zonas de la provincia bajo la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) Vino de la Tierra de Extremadura.

Raíces de Extremadura, un "ladrón de sonrisas" para reivindicar el potencial del vino en la región / Cedida

El cultivo combina métodos tradicionales con técnicas de control moderno. La poda anual resulta fundamental para regular la producción y garantizar la calidad del fruto. En municipios como Cañamero, muchas explotaciones mantienen viñedos en vaso, un sistema clásico adaptado a terrenos secos y soleados, mientras que otras parcelas utilizan espaldera para optimizar la exposición solar y facilitar la vendimia.

La vendimia puede realizarse de forma manual en parcelas más pequeñas o con apoyo mecánico en explotaciones de mayor extensión, siempre bajo los parámetros establecidos por el Consejo Regulador en el caso de la D.O.P.

Eventos que refuerzan la marca vino

La promoción del vino en la provincia de Cáceres no se limita a la comercialización en bodega. A lo largo del año se desarrollan iniciativas que buscan dar visibilidad al sector.

El Concurso de Poda vinculado a la D.O. Ribera del Guadiana pone en valor el trabajo técnico del viticultor. También la Feria Espiga actúa como escaparate para los vinos de la denominación, con presencia de productores y profesionales del sector.

A ello se suman foros especializados en enoturismo que han tenido impacto en municipios cacereños integrados en rutas del vino, así como actividades organizadas por bodegas locales para atraer visitantes mediante catas y jornadas de puertas abiertas.

Este calendario de eventos complementa la oferta patrimonial y gastronómica de la provincia, reforzando la imagen de municipios como Cañamero o Montánchez como destinos donde clima, tradición y promoción institucional se entrelazan en torno al vino.

En un contexto de creciente interés por los productos de proximidad, el sector vitivinícola cacereño sigue apoyándose en su territorio y en su capacidad de adaptación al clima para consolidar su posición dentro y fuera de Extremadura.