Cultura y memoria
El documental 'Nosotras' recorrerá el Valle del Jerte en marzo tras ser visto por más de 500 personas
La Oficina de Igualdad del Valle del Jerte impulsa el proyecto audiovisual, que recoge 39 testimonios femeninos para visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo social, económico y cultural de la zona
El documental 'Nosotras. Mujer y Memoria en el Valle del Jerte'seguirá su itinerancia durante el mes de marzo por distintos municipios de la comarca cacereña después de haber sido visto ya por más de 500 personas.
La próxima parada será Jerte, el 5 de marzo, y continuará en Barrado el día 10. Más adelante, el audiovisual se proyectará en Rebollar el 17 de marzo y en Casas del Castañar el 26, en todos los casos en sus respectivas Casas de Cultura.
La iniciativa surge de la colaboración entre asociaciones de mujeres, centros educativos, residencias de mayores y vecinos y vecinas de la comarca, con el objetivo de visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo social, económico y cultural del Valle del Jerte. Así lo ha destacado la Oficina de Igualdad de la zona, impulsora del proyecto.
Un homenaje a la memoria colectiva
Con una duración aproximada de 60 minutos, el documental recoge 39 testimonios de mujeres y el de una niña, construyendo a partir de sus relatos una memoria colectiva que rescata vivencias a menudo invisibilizadas.
La obra aborda cuestiones vinculadas a los cuidados, la sostenibilidad comunitaria, las relaciones personales y la transmisión de tradiciones, poniendo el foco en la diversidad de trayectorias, edades y contextos de las protagonistas. El relato se estructura en cuatro bloques —primavera, verano, otoño e invierno— que establecen un paralelismo entre el ciclo vital y las estaciones del año.
A través de esta metáfora, se reflexiona sobre la infancia, las maternidades, el desarrollo personal y laboral en la adultez y los procesos asociados al envejecimiento, la enfermedad o el duelo.
Mujeres y territorio
Uno de los ejes centrales del documental es la relación entre las mujeres y el territorio. La propuesta subraya cómo ellas han contribuido a transformar el entorno rural con su trabajo y sus vínculos, al tiempo que el propio territorio ha configurado sus identidades y formas de vida.
El proyecto ha contado con la financiación de la Diputación de Cáceres, que ha reconocido el audiovisual por su aportación a la recuperación de la memoria histórica y colectiva de las mujeres rurales. Este reconocimiento se ha extendido también a otras comarcas como Riberos del Tajo y Las Hurdes.
Con esta nueva fase de proyecciones, 'Nosotras' continúa consolidándose como un ejercicio de memoria compartida que busca fortalecer la identidad rural y contribuir a una mirada más igualitaria del pasado y del presente en el Valle del Jerte.
