Diputación de Cáceres rinde homenaje a las víctimas de violencia de género y critica la respuesta social

Este jueves, el pleno de la Diputación de Cáceres comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género desde el pasado 23 de febrero, propuesto por el presidente Miguel Ángel Morales, quien criticó la respuesta social ante estos crímenes.

Balance de víctimas en la provincia durante 2026

No existen datos oficiales desagregados por provincia actualizados al detalle para 2026, pero a nivel estatal el Ministerio de Igualdad confirma que en lo que va de año se han registrado varias víctimas mortales por violencia de género en España. En el caso de Extremadura, los registros históricos oficiales contabilizan 16 mujeres asesinadas desde 2003 hasta finales de 2025 en la comunidad autónoma.

Aunque no se ha confirmado ningún caso mortal en la provincia de Cáceres en 2026 hasta la fecha de cierre de esta información, los datos indirectos muestran que la violencia de género continúa siendo una realidad en el territorio. El servicio ATENPRO —de atención telefónica a víctimas— mantiene activas más de un centenar de usuarias en la provincia de Cáceres, lo que refleja la necesidad de protección y acompañamiento continuo.

Consecuencias sociales en los municipios cacereños

La violencia de género tiene efectos que trascienden a la víctima directa. En municipios como Cáceres capital, Plasencia o Navalmoral de la Mata, los servicios municipales de igualdad atienden cada año a decenas de mujeres que requieren asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y acompañamiento social.

Las implicaciones sociales incluyen la ruptura de entornos familiares, el impacto emocional en hijos e hijas menores y el aumento de la vulnerabilidad económica. Además, cada caso genera una conmoción colectiva en comunidades donde la cercanía social es mayor, especialmente en localidades medianas y pequeñas de la provincia.

Las campañas institucionales desarrolladas con motivo del 8 de marzo en Cáceres capital o las jornadas educativas en centros escolares de municipios como Coria buscan precisamente combatir esa normalización que denunciaba el presidente provincial durante el pleno.

Iniciativas activas para frenar la violencia machista

En la provincia de Cáceres se aplican distintas herramientas de prevención y protección. La Junta de Extremadura mantiene recursos de atención integral a víctimas, incluyendo atención psicológica, asesoramiento jurídico y dispositivos de emergencia 24 horas.

Varios municipios extremeños, entre ellos localidades cercanas a la provincia como Don Benito, han renovado su adhesión al sistema VioGén, que coordina a fuerzas de seguridad y servicios sociales para el seguimiento de casos activos. En la provincia cacereña, esta coordinación también se aplica en ciudades como Cáceres y Plasencia.

Además, se desarrollan programas de sensibilización en centros educativos y asociaciones vecinales, así como subvenciones para proyectos de prevención impulsados por ayuntamientos y colectivos sociales. Estas medidas buscan actuar antes de que la violencia se produzca, reforzando la educación en igualdad y la detección temprana.

El homenaje celebrado en la Diputación de Cáceres no solo recordó a las víctimas, sino que volvió a situar en el centro del debate público la necesidad de mantener una respuesta institucional firme y sostenida frente a una violencia que sigue teniendo consecuencias profundas en la provincia.