Comunidad Energética del Salto del Calderón: un modelo de autoconsumo colectivo que suma a la Diputación de Cáceres

El pleno de la Diputación de Cáceres ha formalizado la participación de la institución como socia en la Comunidad Energética del Salto del Calderón, una iniciativa nacida en el municipio de Piornal y considerada referente regional en materia de autoconsumo colectivo y transición energética.

Un proyecto nacido desde la iniciativa vecinal

La Comunidad Energética del Salto del Calderón surgió a partir de la movilización de vecinos y vecinas de Piornal interesados en impulsar un modelo de producción y consumo energético basado en fuentes renovables y gestión colectiva. Este tipo de entidades están amparadas por la normativa europea recogida en la Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, que reconoce las comunidades energéticas como figuras jurídicas destinadas a promover la participación ciudadana en el sector energético.

En España, el marco legal se consolidó con el Real Decreto 244/2019, que regula el autoconsumo eléctrico y facilita el desarrollo de instalaciones compartidas. Bajo este paraguas normativo, municipios como Piornal han promovido proyectos colectivos de generación renovable, situándose entre las primeras experiencias de este tipo en Extremadura.

En sus inicios, la Diputación de Cáceres participó como entidad asesora, ofreciendo apoyo técnico y acompañamiento institucional en el desarrollo del proyecto.

Producción renovable y gestión compartida

La comunidad energética desarrolla actuaciones centradas en la producción de energía renovable —principalmente solar fotovoltaica— para autoconsumo colectivo. Los socios comparten la energía generada por las instalaciones, reduciendo costes en sus facturas eléctricas y disminuyendo la dependencia de fuentes convencionales.

Además del ahorro económico, este modelo fomenta la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los objetivos climáticos europeos y nacionales.

Experiencias similares se están impulsando en otros puntos de la provincia de Cáceres, como en Plasencia o Navalmoral de la Mata, donde se estudian fórmulas de autoconsumo compartido en edificios municipales o comunidades vecinales.

Un paso estratégico para la provincia

La entrada de la Diputación de Cáceres como socia supone un refuerzo institucional al proyecto. Más allá del respaldo simbólico, la participación directa permite a la institución implicarse en la toma de decisiones y facilitar la extensión del modelo a otros municipios de la provincia.

En un territorio con fuerte presencia rural como Cáceres, la promoción de comunidades energéticas puede convertirse en una herramienta para abaratar costes energéticos en pequeños municipios, impulsar empleo vinculado a la instalación y mantenimiento de sistemas renovables y fomentar la autonomía energética local.

Además, la implicación provincial puede facilitar el acceso a convocatorias de ayudas europeas o estatales vinculadas a la transición ecológica, fortaleciendo un modelo que nació desde la ciudadanía y que ahora consolida su estructura con apoyo institucional.

Con este paso, la Diputación refuerza su apuesta por la transición energética y sitúa a la provincia de Cáceres en el mapa de las iniciativas innovadoras en materia de energía comunitaria.