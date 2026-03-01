La Feria Agroalimentaria de Valdefuentes amplía su oferta turística y conecta gastronomía con el entorno natural

La XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes no solo es una cita gastronómica multitudinaria, sino uno de los principales motores económicos del municipio y un escaparate estratégico para productores de la provincia de Cáceres. Con una asistencia que supera las 16.000 personas y alrededor de 50.000 tickets vendidos en la pasada edición, el impacto trasciende el fin de semana festivo.

Impacto directo en la economía local

La feria ha consolidado un modelo que combina degustación y venta directa. Los productores no solo promocionan sus artículos, sino que comercializan piezas completas desde sus propios stands, algo que, según la experiencia de ediciones anteriores, ha ido en aumento.

Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando / Jorge Valiente

Empresas agroalimentarias de municipios como Montánchez (jamón ibérico), Casar de Cáceres (queso con denominación de origen), Almoharín (dulces artesanos) o Malpartida de Plasencia (embutidos) encuentran en Valdefuentes un punto de contacto directo con el consumidor final. Esta venta sin intermediarios mejora el margen comercial y permite fidelizar clientela para pedidos posteriores.

Además del beneficio para las 20 empresas expositoras, la afluencia masiva repercute en bares, alojamientos rurales y comercios del entorno, tanto en Valdefuentes como en localidades próximas como Torre de Santa María o Alcuéscar. El flujo de visitantes dinamiza el consumo y proyecta la imagen del municipio como destino gastronómico.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional ha reforzado ese posicionamiento, convirtiendo la feria en una herramienta de promoción territorial que trasciende lo estrictamente comercial.

Turismo más allá del fin de semana gastronómico

El Ayuntamiento ha vinculado la feria a una estrategia más amplia de promoción turística. Las exposiciones en el Convento de San Agustín, la puesta en valor de la Fiesta de los Tableros y la programación musical forman parte de una oferta que combina patrimonio, tradición y cultura.

La organización de rutas senderistas durante el sábado conecta la gastronomía con el entorno natural, una línea que el municipio pretende seguir potenciando durante el resto del año. Este modelo, similar al que desarrollan otras localidades cacereñas como Guadalupe con su patrimonio histórico o Hervás con su judería, busca que el visitante prolongue su estancia o regrese en otras épocas.

La ampliación de líneas de autobús desde zonas como Trujillo o Miajadas responde también a esa visión comarcal, facilitando la movilidad y reforzando la conexión entre municipios de la provincia.

Cómo participar como expositor

El interés empresarial por formar parte de la feria ha crecido en los últimos años. Valdefuentes cuenta actualmente con lista de espera y en esta edición se han incorporado tres nuevas compañías al grupo habitual de 20.

Para participar en futuras convocatorias, las empresas agroalimentarias deben contactar con el Ayuntamiento de Valdefuentes y formalizar su solicitud dentro de los plazos que establece la organización. La selección prioriza productos vinculados al sector primario y transformados en la región, con especial atención a la calidad y al arraigo territorial.

Este sistema permite mantener el carácter provincial del evento y garantizar una representación equilibrada de distintos sectores: cárnico, quesero, conservero o dulce, todos ellos con presencia destacada en municipios de la provincia de Cáceres.

Con más de dos décadas de trayectoria y un respaldo creciente de público y empresas, la Feria Agroalimentaria se ha convertido en una plataforma estable de promoción económica que refuerza la identidad rural y consolida a Valdefuentes como uno de los referentes gastronómicos del calendario cacereño.