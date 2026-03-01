Villanueva de la Sierra celebra su histórica Fiesta del Árbol: más de dos siglos de reforestación y compromiso ambiental

Villanueva de la Sierra ha vuelto a celebrar su histórica Fiesta del Árbol, una conmemoración con origen documentado en 1805 que numerosos estudios sitúan entre las primeras celebraciones civiles de plantación colectiva. Más allá de su dimensión local, la iniciativa conecta con otras experiencias desarrolladas en España y plantea un modelo replicable de implicación social en la reforestación.

Otras celebraciones que promueven la plantación

La institucionalización de la Fiesta del Árbol se extendió por España a finales del siglo XIX y comienzos del XX, impulsada por disposiciones educativas y forestales que promovían jornadas de plantación con escolares. Desde entonces, distintos municipios han mantenido celebraciones similares, especialmente en el ámbito rural.

En la provincia de Cáceres, localidades como Plasencia o Coria desarrollan periódicamente campañas municipales de plantación en colaboración con centros educativos y asociaciones ambientales. También en municipios como Navalmoral de la Mata o Trujillo se organizan jornadas de reforestación vinculadas al Día Internacional de los Bosques, siguiendo directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Estas acciones, aunque no siempre adoptan el formato festivo tradicional de Villanueva de la Sierra, comparten el objetivo de fomentar la conciencia ecológica y la recuperación del arbolado autóctono.

Efectos en la biodiversidad provincial

La plantación sostenida de especies autóctonas tiene efectos acumulativos sobre la biodiversidad. Según datos y estudios técnicos sobre gestión forestal en Extremadura, la recuperación de encinares, alcornocales y robledales favorece la estabilidad del suelo, la mejora del ciclo hídrico y la creación de hábitats para fauna local.

En el norte de la provincia de Cáceres, donde se sitúa Villanueva de la Sierra, la presencia de masas forestales mixtas contribuye a mantener poblaciones de aves insectívoras, pequeños mamíferos y polinizadores. La relación entre arbolado y apicultura, visible en iniciativas como el taller de miel serragatina organizado en la actual edición, refuerza esa conexión entre reforestación y diversidad biológica.

Si bien la Fiesta del Árbol no es el único factor en la evolución forestal del entorno, su continuidad durante más de dos siglos ha consolidado una cultura local favorable a la conservación y mejora del paisaje vegetal.

Un modelo replicable en otras comunidades

La experiencia de Villanueva de la Sierra ofrece claves para replicar iniciativas similares en otros territorios. En primer lugar, la implicación institucional resulta fundamental, como demuestra la participación de representantes públicos en el acto oficial y el reparto de 1.500 ejemplares en esta edición.

En segundo lugar, el componente educativo es esencial. La participación de 150 niños en la plantación del Bardal refleja un enfoque pedagógico que garantiza continuidad generacional. Este modelo coincide con las recomendaciones de organismos ambientales que subrayan la importancia de vincular educación y acción práctica.

Por último, la apuesta por especies autóctonas adaptadas al clima local, práctica habitual en programas de reforestación en municipios cacereños como Hoyos o Gata, asegura mayor supervivencia de los ejemplares plantados y mayor integración ecológica.

Más de doscientos años después de aquella primera plantación colectiva documentada en 1805, Villanueva de la Sierra continúa demostrando que tradición e innovación ambiental pueden convivir. Su Fiesta del Árbol no solo recuerda el pasado, sino que ofrece una referencia vigente para otras comunidades que buscan reforzar su compromiso con la reforestación y la biodiversidad.