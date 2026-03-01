El Ideal Cinema de Ceclavín: la mítica sala donde brillaron Lola Flores y Carmen Sevilla

El cine llegó en el siglo XX a la región como uno de los pilares de la cultura. En Cáceres eran varios los cines que convivían, pero con el paso de los años ha sido un sector que ha ido en declive, quedando solo uno en toda la ciudad.

En Extremadura pasa algo parecido. Llegó a haber más de 200 cines rurales. Prácticamente cada pueblo contaba con al menos una sala, y en muchos casos incluso dos. Sin embargo, el progresivo declive de este modelo cultural fue implacable: a finales de 2008 apenas sobrevivían cinco cines de pueblo, con programación limitada a los fines de semana. La desaparición de estas salas marcó el final de una época en la que el cine constituía mucho más que una forma de ocio: era el eje de la vida social.

Ceclavín

Uno de esos espacios emblemáticos fue el Ideal Cinema de Ceclavín, situado en el cruce de carreteras que conecta localidades de nombres tan evocadores como Pescueza, Cachorrilla, Acehúche o Zarza la Mayor. Inaugurado en los años de la posguerra, el edificio fue promovido por el empresario ceclavinero Antonio Herrero, una figura muy conocida y apreciada en el municipio. Para llevar a cabo el proyecto se asoció con Mario Guillén, médico de Zarza la Mayor y propietario, a su vez, de otro cine en su localidad.

Durante décadas, la sesión dominical de tarde se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más relevantes del calendario local, solo por detrás de la misa mayor. Aquellas proyecciones estaban marcadas por un ritmo propio, determinado por las bobinas que llegaban desde Cáceres en sacos de lona transportados en autobús. Cada cambio de rollo obligaba a un intermedio, al que se sumaban interrupciones imprevistas por averías, atascos en el proyector o frecuentes cortes eléctricos.

Ideal Cinema de Ceclavín. / Prospectos de cine

Hay que tener en cuenta que en Ceclavín la luz era inestable. O bien fallaba en invierno por el exceso de agua o fallaba en verano por su escasez. Sin embargo, estos contratiempos no restaban entusiasmo al público. Los descansos se convertían en una oportunidad para salir a La Pista, tomar una Mirinda y regresar al patio de butacas.

La experiencia variaba según la ubicación en la sala. En el gallinero, donde las entradas eran más económicas, la diversión encontraba otras formas de expresión: silbidos durante los besos interrumpidos en pantalla, aplausos entusiastas a las hazañas del Séptimo de Caballería o traviesas bolas de papel dirigidas hacia el patio.

Figuras

El Ideal Cinema no solo proyectaba películas, sino que también acogía actuaciones en directo de grandes artistas que recorrían Extremadura en sus giras. Por su escenario pasaron compañías como la de Paquita Rico, espectáculos de Juanito Valderrama, Rafael Farina o Antonio Molina, así como figuras tan populares como Carmen Sevilla, Lola Flores o el joven Joselito. El cine ceclavinero formaba parte de un circuito cultural que incluía salas tan destacadas como el Imperial Cinema de Llerena, el Molano de Arroyo de la Luz o el Melero de Arroyomolinos de Montánchez.

El declive llegó de la mano de la emigración masiva que afectó a Extremadura a partir de los años sesenta. Cerca de 850.000 extremeños abandonaron la región en busca de oportunidades, y Ceclavín pasó de contar con unos 10.000 habitantes a apenas 3.000. El impacto demográfico se reflejó de forma directa en el Ideal Cinema, cuyo patio de butacas comenzó a vaciarse progresivamente. Finalmente, en la década de 1970, el negocio cerró sus puertas, incapaz de sostenerse económicamente.

Nueva vida

Hoy, el edificio permanece como un símbolo de la memoria colectiva y de una forma de vida desaparecida. Su arquitectura y su significado emocional lo convirtieron en un patrimonio digno de preservación. Conscientes de su valor histórico y cultural, el Ayuntamiento de Ceclavín adquirió el inmueble en 2010 con el objetivo de evitar su desaparición.

Estado actual del Ideal Cinema (septiembre de 2025). / E.P

Actualmente, el Ideal Cinema afronta una nueva etapa gracias a un proyecto de rehabilitación impulsado por la Diputación de Cáceres, que busca devolverle la vida y recuperar su papel como espacio cultural para las nuevas generaciones.

La historia del Ideal Cinema de Ceclavín evoca inevitablemente el espíritu de Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore que narra la relación entre un niño y el proyeccionista del cine de su pueblo, y cómo aquella sala se convierte en el corazón emocional y social de toda una comunidad hasta que el paso del tiempo y los cambios sociales la condenan al cierre.

Como en la cinta italiana, el Ideal Cinema fue mucho más que un edificio: fue un punto de encuentro, un escenario de recuerdos compartidos y símbolo de una época en la que el cine articulaba la vida colectiva. Quizás es complicado que vuelva a ser lo que era, pero su recuperación busca precisamente que no se apague la memoria de lo que representó para varias generaciones de ceclavineros.