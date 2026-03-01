Tripicallos, sopa de freje y tartabellacos: el recetario de Villar de Plasencia que pasa de generación en generación

Villar de Plasencia presume de una gastronomía pegada a la tierra y a la memoria. En esta localidad del norte de Cáceres, la cocina se construye con productos locales y recetas familiares transmitidas de generación en generación.

Como señala su alcaldesa, María José Pérez Izquierdo, se trata de "platos humildes, tradicionales y muy ligados al aprovechamiento", donde el sabor y la necesidad han ido siempre de la mano.

Tripicallos, el guiso estrella

Los tripicallos son, sin duda, el plato estrella del municipio. Es un guiso elaborado con el estómago, las vísceras y el intestino del animal disponible. Cuando se disponía de cordero, se preparaba con callos. Se trata de una comida "contundente y muy nutritiva" que, en épocas de hambre y escasez, supuso un alimento fundamental para muchas familias.

En algunos hogares se acompañaba con patatas, lo que lo hacía aún más consistente y energético. En su esencia, este guiso "representa perfectamente la cocina tradicional extremeña: aprovechamiento, sabor intenso y recetas transmitidas con orgullo de generación en generación".

Caldereta de cabrito, tradición

La caldereta de cabrito es otro de los platos emblemáticos en Villar de Plasencia. Se distingue por un sabor tradicional sostenido en productos locales de alta calidad.

La alcaldesa explica que se prepara guisando cabritos jóvenes con ingredientes como pimientos, cebolla, ajo, pimentón de La Vera y almendras, buscando una "experiencia culinaria auténtica en la zona".

Un plato de caldereta de cabrito de Villar de Plasencia. / CEDIDA

Patatas escabechadas, reposo y fiesta

Las patatas escabechadas se elaboran con patata cocida, aplastada y rebozada. Después, se les hace un escabeche que se vierte caliente sobre las patatas y se deja reposar de un día para otro.

Es un plato típico que se prepara en Semana Santa y también en las fiestas del pueblo de San Bartolomé, que tienen lugar en el mes de agosto.

Patatas escabechadas, plato típico de Villar de Plasencia. / CEDIDA

Sopa de freje, el vínculo con la matanza

La sopa de freje está ligada a la matanza del cerdo. Sus ingredientes son hígado de cerdo, sangre de cerdo, pan, pimentón, cebolla, sal y aceite de oliva.

La elaboración arranca sofriendo la cebolla y el ajo con el hígado; después se añaden las especias, se incorpora agua y se vierte el contenido sobre el pan cortado en rebanadas. Y, a partir de ahí, queda lista para servir.

Zorongollo, una ensalada de Cuaresma

El zorongollo es una ensalada que se prepara sobre todo en Semana Santa. Lleva pimientos asados cortados en tiras, cebolla picada y huevo cocido.

La alcaldesa explica que hay quien le añade aceitunas y también "escabeche del que venden en latas grandes, un producto que por estas fechas de Cuaresma siempre estaba preparado en las tiendas del pueblo".

Plato de zorongollo de Villar de Plasencia. / CEDIDA

Tartabellacos, el postre de Semana Santa

Entre los dulces, los tartabellacos ocupan un lugar propio en Semana Santa. Se elaboran con miga de pan del día anterior y huevo. Con esa masa se forman pequeñas bolas, se fríen y luego se cuecen o se sirven sumergidas en leche aromatizada con azúcar, canela y ralladura de limón o naranja.

El recetario dulce del pueblo se completa con perrunillas, huesillo y tururillos. Son elaboraciones que se preparan en las fiestas y también "para celebraciones como bodas o comuniones, para poner en el convite".