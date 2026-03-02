Cómo se conserva uno de los paisajes mejor guardados de la provincia de Cáceres

Santiago de Alcántara se sitúa en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional, un espacio reconocido por su alto valor ecológico y por la riqueza de sus ecosistemas mediterráneos. Más allá de su atractivo paisajístico, esta figura de protección supone un compromiso con la conservación de la biodiversidad y con un modelo de desarrollo sostenible para el municipio.

Un enclave clave para la biodiversidad

La Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional alberga dehesas, riberas y zonas de monte mediterráneo donde habitan especies protegidas de aves rapaces, fauna forestal y una amplia variedad de flora autóctona. En municipios cacereños como Santiago de Alcántara, Cedillo o Valencia de Alcántara, estos hábitats constituyen uno de los principales valores naturales del territorio.

Sofía Pérez Ramiro

El equilibrio entre actividad humana y conservación es una de las bases de esta figura internacional. La gestión del espacio busca compatibilizar la agricultura y la ganadería tradicionales con la protección de especies y paisajes, evitando la degradación del entorno.

Medidas para preservar el paisaje

En Santiago de Alcántara, la apuesta por actividades organizadas y controladas —como rutas señalizadas o eventos puntuales— forma parte de una estrategia para canalizar el flujo de visitantes sin comprometer el medio natural.

La señalización de senderos, la promoción de recorridos definidos como la Ruta del Batán y la colaboración con asociaciones locales permiten ordenar el uso del territorio. Además, el impulso de iniciativas culturales vinculadas al entorno natural busca generar conciencia sobre la necesidad de conservarlo.

Municipios cercanos como Valencia de Alcántara o Carbajo también han desarrollado propuestas de turismo de naturaleza que se apoyan en la interpretación ambiental y en el respeto a los espacios protegidos.

Más allá de las rutas: otras experiencias al aire libre

Además de las rutas moteras y senderistas, la zona ofrece otras opciones para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. La observación de aves es una de las actividades con mayor potencial, gracias a la presencia de especies características del ecosistema mediterráneo.

La fotografía de paisaje, especialmente en las áreas de ribera y dehesa, atrae a visitantes durante todo el año. También es posible realizar paseos interpretativos, actividades educativas y recorridos en bicicleta por caminos rurales.

La proximidad al río Tajo amplía las posibilidades de ocio vinculado al agua en determinados puntos autorizados, siempre bajo criterios de sostenibilidad.

Santiago de Alcántara combina así la celebración de eventos culturales con una estrategia de conservación que pone en el centro el valor ambiental del Tajo Internacional. Naturaleza, protección y ocio responsable configuran un modelo que busca preservar el paisaje mientras se dinamiza la economía local en el entorno rural cacereño.