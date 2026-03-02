Baños de Montemayor: la igualdad debe impregnar todas las acciones municipales durante todo el año

La programación del 8M en Baños de Montemayor se suma a una agenda más amplia en la provincia de Cáceres, donde ayuntamientos, mancomunidades y colectivos han organizado actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y reforzar el trabajo en igualdad durante todo el año.

Agenda provincial: cultura, debate y reivindicación

En Cáceres capital, el Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de la Mujer han impulsado concentraciones, lecturas de manifiesto y actividades culturales en torno al 8 de marzo, una línea de trabajo habitual en los últimos años con marchas y actos institucionales en el centro urbano.

En Plasencia, la Concejalía de Igualdad desarrolla talleres y encuentros intergeneracionales, además de campañas de sensibilización en centros educativos.

Municipios como Navalmoral de la Mata y Coria programan exposiciones, cine-fórum y charlas divulgativas sobre derechos y corresponsabilidad, integradas en planes municipales de igualdad. Estas actuaciones se apoyan en recursos y subvenciones autonómicas destinadas a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En el Valle del Ambroz, donde se sitúa Baños de Montemayor, la implicación de la mancomunidad refuerza el enfoque comarcal de muchas actividades, conectando pequeñas localidades con iniciativas compartidas.

La corresponsabilidad masculina en el discurso del 8M

Desde la organización del programa en Baños de Montemayor se ha insistido en que la igualdad "incumbe a todos". Esa idea coincide con el planteamiento institucional recogido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece la corresponsabilidad social como principio básico.

En municipios como Cáceres o Plasencia, las campañas del 8M han incorporado mensajes dirigidos también a hombres, subrayando su papel en la erradicación de la violencia de género, en la conciliación y en el reparto equilibrado de responsabilidades domésticas y de cuidados.

Los organizadores de actos como la mesa redonda celebrada en Baños de Montemayor defienden que la implicación masculina es clave para que las políticas de igualdad no se perciban como una cuestión sectorial, sino estructural.

Más allá del 8 de marzo: continuidad en políticas públicas

Las actividades conmemorativas forman parte de una estrategia más amplia. En la provincia de Cáceres se mantienen durante todo el año recursos como Oficinas de Igualdad municipales, programas de atención a víctimas de violencia de género y planes formativos en centros educativos.

En Cáceres capital, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales y la Concejalía de Igualdad desarrollan programas anuales de sensibilización y prevención. En Navalmoral de la Mata y Plasencia, los planes de igualdad municipales incluyen acciones periódicas de formación y apoyo psicológico.

Los organizadores del programa en Baños de Montemayor han subrayado que la igualdad "debe impregnar todas las acciones municipales los 365 días del año", una línea coherente con las estrategias autonómicas en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista.

Recursos educativos accesibles desde casa

Para profundizar en la igualdad de género desde el ámbito doméstico, existen materiales públicos disponibles. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ofrece guías didácticas, campañas descargables y recursos formativos online adaptados a distintas edades.

La Junta de Extremadura, a través de su área de Igualdad, también facilita materiales educativos y programas de coeducación dirigidos a centros escolares y familias, que pueden consultarse en sus plataformas digitales oficiales.

Estos recursos complementan las actividades presenciales desarrolladas en municipios como Baños de Montemayor y permiten continuar el aprendizaje y la reflexión más allá de los actos del 8M.

Con esta combinación de programación cultural, debate social y herramientas educativas, la provincia de Cáceres refuerza una conmemoración que, según los organizadores, no debe limitarse a una fecha concreta, sino convertirse en una práctica constante de compromiso colectivo con la igualdad.