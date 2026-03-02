El Colegio Sagrado Corazón de Jesús celebró la III Convivencia “Extremadura en la escuela”

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo celebró el pasado viernes 27 de febrero la III Convivencia “Extremadura en la escuela”, una jornada festiva enmarcada en las actividades del centenario del centro y organizada con motivo del Día de Extremadura en la escuela.

La programación arrancó por la mañana en el polideportivo del colegio, donde alumnado, profesorado y familias se dieron cita para compartir una tarde de tradición y convivencia.

A las 14:00 horas tuvo lugar uno de los momentos más significativos del acto, con la interpretación del himno de Extremadura y el izado de la bandera extremeña. Posteriormente, una representación del alumnado ofreció distintos bailes típicos regionales, entre ellos la jota extremeña, que fue recibida con aplausos por parte del público asistente.

Posteriormente dio comienzo la romería. El centro habilitó mesas y sillas para que las familias y el equipo docente compartieran las viandas aportadas para la ocasión. Además, la AMPA obsequió a los asistentes con migas extremeñas.

Como broche final, el Grupo folklórico La Fuentona ofreció una actuación bailes regionales que puso el punto y final a la jornada.

Con esta tercera convivencia, el colegio volvió a demostrar su compromiso con la cultura y las tradiciones extremeñas, reforzando los lazos entre toda la comunidad educativa en un ambiente festivo y participativo.