Las nuevas generaciones de Zarza la Mayor aseguran el futuro del Domingo de los Tiros, una tradición cacereña

El Domingo de los Tiros, que cada año marca el Domingo de Resurrección en Zarza la Mayor, es una de las manifestaciones festivas más singulares de la provincia de Cáceres. El uso de escopetas para realizar disparos al aire durante el encuentro procesional entre las imágenes religiosas constituye el elemento más característico de la jornada. Precisamente por esa particularidad, la organización ha ido reforzando con el tiempo las medidas de seguridad y el control institucional.

Medidas de seguridad y control del uso de armas

El uso de armas de fuego en celebraciones públicas está regulado por el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), que establece las condiciones para su tenencia y utilización. En el caso de Zarza la Mayor, los participantes deben contar con la correspondiente licencia y la documentación en regla.

Durante la celebración, el Ayuntamiento coordina el dispositivo junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que supervisan el desarrollo del acto y el cumplimiento de la normativa. Los disparos se realizan al aire y en zonas delimitadas, con indicaciones previas para evitar riesgos. Además, se establecen perímetros de seguridad en torno al recorrido procesional.

Este tipo de control no es exclusivo de Zarza la Mayor. En otros municipios cacereños donde existen tradiciones con pólvora o armas —como determinadas recreaciones históricas en Alcántara o festejos populares en la zona de Sierra de Gata— se aplican igualmente protocolos de seguridad y coordinación con la Guardia Civil.

La evolución normativa y la mayor concienciación ciudadana han permitido que la fiesta continúe celebrándose sin incidentes reseñables en los últimos años, compatibilizando tradición y seguridad.

La experiencia de quienes la visitan

Visitantes de distintos puntos de la provincia han destacado el carácter singular del Domingo de los Tiros. Asistentes procedentes de municipios como Coria o Moraleja subrayan el impacto emocional del momento del encuentro procesional, cuando el silencio previo da paso al estruendo simultáneo de los disparos.

Otros visitantes llegados desde Cáceres o Plasencia han señalado que la celebración combina solemnidad religiosa y expresión popular de júbilo, algo poco habitual en otras procesiones de Semana Santa de la provincia.

El atractivo de la fiesta reside, según quienes la presencian, en esa mezcla de intensidad sonora, participación vecinal y fuerte identidad local, que convierte la jornada en una experiencia diferente dentro del calendario festivo cacereño.

El papel de las nuevas generaciones

Uno de los aspectos que más cuidan desde el municipio es la transmisión intergeneracional de la tradición. Las familias de Zarza la Mayor implican a niños y jóvenes desde edades tempranas en los preparativos, ya sea participando en la organización, en las cofradías o acompañando el desarrollo de la procesión.

Aunque el uso de armas está restringido a quienes cumplen los requisitos legales, los jóvenes colaboran en tareas logísticas, difusión en redes sociales y promoción del evento, especialmente ahora que el Ayuntamiento trabaja para lograr el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Este relevo generacional es clave para garantizar la continuidad de una tradición que forma parte del patrimonio cultural inmaterial del municipio. En un contexto rural como el de Zarza la Mayor, mantener viva la celebración supone también reforzar el arraigo y el sentimiento de pertenencia.

Con la próxima presentación oficial en el Gran Teatro de Cáceres, el municipio no solo busca proyección exterior, sino también consolidar un modelo en el que tradición, seguridad y participación juvenil conviven para asegurar el futuro del Domingo de los Tiros.