Lucía, vecina de Malpartida de Plasencia que vive con una GRINpatía: "Estuvimos 15 años sin diagnóstico"

Lucía Vivas Oliva sonríe, sonríe mucho. Tiene la mirada pícara de quien se entera de todo lo que le dicen y de lo que hablan quienes tiene delante y, sobre todo, le encanta dar la mano. Vive en Malpartida de Plasencia, en la provincia de Cáceres, y tiene la suerte de tener una familia que ha removido cielo y tierra para darle una mejor calidad de vida porque Lucía convive con una GRINpatía, una enfermedad "ultrarrara".

Pero ¿qué es una GRINpatía? Precisamente, marzo es el mes dedicado a esta enfermedad, que, junto con otros trastornos GRI, forman un "conjunto de enfermedades raras debidas a mutaciones patogénicas que se producen en alguno de los genes GRIN, GRIA, GRID y GRIK".

Diagnóstico tardío

Lo explica su madre, Mercedes Oliva Tejeda, que a la fuerza tuvo que hacerse una experta en esta enfermedad después de que, con casi 16 años, se la diagnosticaran a su hija Lucía. "Estuvimos 15 años sin saber qué tenía y lo peor es la incertidumbre".

Galería | Lucía Vivas y su familia, que conviven con una GRINpatía en Malpartida de Plasencia / Toni Gudiel

No obstante, después de que por fin le pusieron "la etiqueta" tuvo que buscarse la vida porque en neuropediatría le dieron sus papeles, el alta médica y le dijeron que, a partir de ese momento, "mucha estimulación y fisioterapia, que lo estábamos haciendo muy bien".

Sus hermanos

Su marido, Miguel Ángel Vivas, y ella, se encontraron solos. Bueno, no literalmente porque, pese a vivir durante 15 años con una hija con enfermedad que desconocían, se arriesgaron a tener más hijos y nacieron Samuel, primero, que este lunes cumple 16 años, y Rocío, que tiene 12.

No tienen la mutación de Lucía y sus padres no son portadores. Es más, "a día de hoy, lo mejor que tiene Lucía son sus hermanos", subraya su madre. Además, la convivencia con su hermana, que ya tiene 22 años, les ha ayudado a madurar más rápido que otros adolescentes de su edad "y tienen mucha sensibilidad, siempre están muy pendientes de ella".

Los síntomas

Echando la vista atrás, Lucía nació en el hospital de Plasencia y era "una niña normal", hasta que a los cinco o seis meses, sus padres se dieron cuenta de que no hacía lo mismo que otros niños de su edad. "No se sentaba, no levantaba la cabeza cuando estaba boca abajo..." La pediatra les dijo que cada niño tenía su ritmo, pero, al año, "no se ponía de pie, no caminaba, es más, seguía sin sentarse, y ya nos derivaron a la neuropediatra en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres".

El problema es que los niños con GRINpatía tienen no solo dificultad o incapacidad para caminar, sino también hipotonía muscular, dificultades para masticar o tragar y en el hablar, retraso cognitivo, autismo, trastornos digestivos, del sueño, conducta, epilepsia...

La incertidumbre

No todos estos síntomas los tiene Lucía. Ella puede caminar y tragar, aunque con dificultades y dice en torno a 50 palabras. La primera vez que le dio un ataque epiléptico "yo creí que la niña se me moría", señala Mercedes.

Eso ocurrió cuando todavía no sabían que tenía una GRINpatía y, por lo tanto, no podían ponerle una causa a lo que le ocurría. "Lo peor es la incertidumbre porque cuando sabes lo que tiene, al menos conoces los síntomas y lo que le puede pasar". Por eso, subraya la importancia de un diagnóstico temprano.

No estaban solos

En su caso, fue su lucha familiar lo que lo hizo posible porque, lejos de quedarse parados, Mercedes comenzó a buscar información en internet de personas con los mismos síntomas de su hija. "Miraba todos los días, hasta que encontré a un padre de Galicia".

Después, llegaron otras dos familias y, en diciembre de 2019, cuando ya eran ocho, decidieron crear la Asociación Española de GRINpatías, sin ánimo de lucro y con los objetivos de "promover la investigación, dar visibilidad a estas patologías en el conjunto de la sociedad, especialmente en el colectivo médico, y apoyar a las familias afectadas".

Apoyo médico

También gracias a su búsqueda consiguieron contactar con lo que hoy tienen, un "equipo de neuropediatras e investigadores implicados en la enfermedad y un centro de referencia, el Hospital San Joan de Deu de Barcelona".

En esta ciudad, cuentan con un GRIN team, un grupo de médicos e investigadores que han logrado avances en el diagnóstico de la enfermedad. "Gracias a ellos, y al esfuerzo conjunto de familias, médicos e investigadores, se hizo el primer ensayo clínico dirigido a las GRINpatías, el ensayo con L-Serina".

Un tratamiento

Los médicos responsables reclutaron a 24 pacientes y uno de ellos fue Lucía que, según su familia, ha mejorado gracias a este tratamiento. "Sobre todo, a nivel motor porque tiene bastante estabilidad al caminar; el lenguaje ha aumentado de 30 a 50 palabras y está más centrada, más atenta y ya colabora por ejemplo para vestirse".

Su familia no duda de que su calidad de vida "ha mejorado, no es una cura, pero ha mejorado".

Mientras, siguen luchando por conseguir visibilidad para la enfermedad y financiación para la investigación. De hecho, "todas las familias se han implicado muchísimo y hemos invertido 204.000 euros" gracias a ayudas, iniciativas solidarias, merchandising...

España, pionera

Mercedes destaca además que, gracias a la implicación de todos, el ensayo clínico se publicó en la revista Brain y ha logrado "un impacto significativo en la comunidad GRIN a nivel mundial". De hecho, subraya que España es "pionera y referente en la investigación de las GRINpatías".

Tanto es así que, actualmente, se está impulsando un segundo ensayo clínico con otra sustancia y, además, las más de 70 familias que están diagnosticadas actualmente están incluidas en una base de datos de medicamentos huérfanos, aquellos que no sirven para unas enfermedades, pero que se pueden probar y ser beneficiosos para otras.

El futuro

Actualmente, Lucía ha vuelto a estar en seguimiento en el Hospital San Pedro de Alcántara y hay ya cuatro casos diagnosticados en Extremadura, tres en la provincia de Cáceres y uno en la de Badajoz.

En cuanto al futuro, "la principal línea de investigación se centra en la medicina genómica, unos estudios que están obteniendo resultados prometedores y son la esperanza para nuestros niños GRIN".

El propósito es "encontrar una cura o tratamientos que mejoren la calidad de vida de los afectados y sus familias. Tenemos puesta toda nuestra energía e ilusión en esta nueva línea de investigación", destaca Mercedes.

Feliz en un centro de día

Mientras tanto y, tras once meses de espera, Lucía ha pasado de un colegio de educación especial a un centro de día en Aspace, en Plasencia, donde va en autobús desde Malpartida y hace lo que más le gusta, socializar, estar rodeada de gente a quien dar la mano, besar y abrazar, al tiempo que su familia también tiene unas horas de descanso en su cuidado.

"Está contenta, feliz, con grandes profesionales y grandes personas", destacan sus padres, que no dudan de que seguirán haciendo todo lo que esté en su mano por mejorar su futuro porque, "por un hijo, vas a la luna y vuelves".