Montánchez celebrará un festival histórico y gastronómico para conmemorar el paso de Carlos V y exaltar su jamón

Montánchez celebrará el próximo 2 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del 500 aniversario del paso de Carlos V por la localidad, un festival histórico y gastronómico que aunará tradición, cultura y promoción del producto estrella del municipio, el jamón. La jornada arrancará con una recreación de la llegada del emperador al municipio, en un acto que transformará la plaza al estilo carolino para ambientar la época. Los niños y niñas de Montánchez participarán activamente en esta bienvenida y, bajo la organización del AMPA, pronunciarán un discurso en honor al monarca.

Competición de cortadores, tapas y música carolina

Tras la recepción oficial, se celebrará uno de los momentos más singulares del programa: un combate al estilo antiguo entre cortadores de jamón. En esta competición, planteada como un cuadrilátero con normas claramente establecidas, participarán cuatro cortadores, cada uno representando a una empresa local. Finalizado el duelo, se procederá al reparto de jamón entre los asistentes. La programación continuará con una fiesta de la tapa carolina y la elaboración de dulces tradicionales por parte de las mujeres del municipio, preparados con pitarra, el vino típico de la zona. El broche final llegará al atardecer con un concierto de música carolina en el Castillo de Montánchez, donde la puesta de sol servirá de escenario natural. Tras el descenso simbólico del emperador, se hará entrega del galardón Más bueno que un jamón de Montánchez, un reconocimiento que será otorgado por una personalidad de carácter nacional.

Tras detallar la programación completa del festival, esta ha sido presentada oficialmente en el Palacio Provincial de Cáceres en un acto en el que han participado la diputada de Igualdad, Antonia Molina, el alcalde de Montánchez, Joaquín Plana, y diversas autoridades y representantes vinculados a la organización del evento.

Historia, tradición e identidad local como impulso del festival

Antonia Molina y Joaquín Plana fueron los encargados de contextualizar y poner en valor la historia que constituye el eje vertebrador del festival, recordando el origen de la conmemoración y su estrecha vinculación con la identidad de Montánchez. "En nuestro pueblo se habla de una leyenda muy querida: la del emperador que, en su paso por estas tierras montanchegas, conoció y probó nuestro jamón. Más allá de la leyenda, lo que sí sabemos con certeza es que el jamón de Montánchez se elabora aquí desde hace siglos y que siempre ha sido un producto reconocido por su extraordinaria calidad, por su sabor y por una forma de hacer las cosas que se ha transmitido de generación en generación. Por eso, aprovechando que este año se cumplen 500 años del paso del emperador por tierras montanchegas, pensamos que era el momento perfecto para unir historia, tradición y orgullo por lo nuestro, y crear un festival dedicado al emperador y, sobre todo, al jamón de Montánchez".

Asimismo, han destacado que el proyecto nace del propio pueblo, fruto de una idea en la que se lleva tiempo trabajando y que también fue planteada en el taller de mujeres desempleadas organizado por el Sexpe y la Fundación Caja Extremadura. Precisamente, de la suma de todas esas aportaciones y del trabajo compartido surge este evento que hoy se presenta.

Experiencia y compromiso empresarial

Por último, Francisco Giraldo, presidente de Adismonta, Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja, destacó que la principal labor de la entidad es la dinamización de la comarca y el apoyo a los empresarios. En este sentido, señaló que la experiencia les indica que el festival que hoy se presenta será un éxito, no solo porque la trayectoria lo respalda, sino porque sus principales impulsores son los propios empresarios. Además, subrayó que, en muchas ocasiones, se trabaja desde la administración hacia el tejido empresarial y, aunque suele dar resultados, el esfuerzo requerido es considerablemente mayor. En esta ocasión, sin embargo, el proceso será más sencillo, ya que serán los propios empresarios quienes impulsen la iniciativa, lideren su desarrollo y contribuyan decisivamente a su buen funcionamiento.