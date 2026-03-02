El Festival Plena Moon llega a Cabrero este martes con música, arte y actividades para todos los públicos

El Festival Plena Moon arrancará este martes en la localidad cacereña de Cabrero. Tras 33 ediciones celebradas por todo el Mundo se instala este año en el Valle del Jerte. Desde la organización prometen que esta primera celebración en la zona será "inolvidable".

El festival se consolida como una de las citas culturales más esperadas del año. La actividad se presenta como un gran escenario al aire libre donde la música, el arte y la dinamización comercial se dan la mano.

Una propuesta sostenible

Inspirado en la tradición mediterránea de salir a la calle durante las noches de luna llena, el evento ofrece conciertos en directo, espectáculos de danza, actividades infantiles y promociones especiales en los comercios locales, creando un ambiente festivo pensado para todos los públicos.

Impulsado por la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), el evento cuenta con el respaldo de La Diputación de Cáceres.

Durante la celebración, el de Cabrero se compromete al apagado de las luces artísticas de los monumentos y edificios destacados del pueblo. Con ello, se contribuye a la concienciación medioambiental.

Por otra parte, se garantizará que no se generen residuos (vidrios, latas ni basura) y los niveles de sonido serán mínimos. Además, el consumo de alimentos será de Km 0 y ecológico y se emplearán objetos y materiales reciclados. El festival es y será "abierto, integrador e inclusivo".

Literatura, deporte y música como ejes del programa

El programa de esta XXXIV edición incluye diferentes lecturas de poesía y otras obras literarias. Helvia Martín, Onésimo Martín , Ana Vea-Murguía, Julia Martín , Lydia Sánchez, Saturna Tierno y María Xili Muñoz, serán las encargadas de dar voz a estas composiciones plasmadas en papel.

Además, tendrá lugar la narración de un cuento a través de lengua de signos española. Se trata de una actividad inclusiva, que estará a cargo de los artistas-intérpretes Alicia García, Isabel Cruz , Izan Carrón y Libertad Carrón.

La música llegará de la mano de Emeteria Muñoz, Ascensión Lorenzo, Julia Martín, Isabel Félix, Heliodora Muñoz, María Carmen Montero, Teresa Cruz y María Martín. Ellas interpretarán diferentes canciones de la tradición popular del municipio. A su vez, tendrán lugar las actuaciones musicales de los conocidos artistas locales Fernando Marcos y Laura Rodríguez.

Galería | Plena Moon llega al Valle del Jerte / Pablo Parra

Como "singularidad especial", se incluye en esta ocasión un dinamismo que une valor cultural y artístico. Se trata de una actividad deportiva en torno al patinaje artístico, donde se contará con un acompañamiento musical. Libertad Carrón será quien dirija el ejercicio.

Otro plato fuerte del programa se asienta en las artes escénicas. En este sentido Ana García , Lucas Bermejo , Libertad Carrón, Jimena García y Mateo Bermejo representarán el cuento titulado '¿A qué sabe la luna?'.

Todas estas actividades quedarán inmortalizadas gracias al trabajo de fotografía de Silvia Batuecas y Roberto García.

Desde la organización han querido destacar la aportación logística y las colaboraciones artísticas y operativas de Gema García, Claudia Cruz, Rocío Basilio, Rosa María Porras y Juan Antonio Pérez. Además, ha expresado que para ellos es "una fortuna" contar con la colaboración del Club de Lectura de Cabrero y del Bar La Plaza.

El festival tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Cabrero, donde se espera la acogida de un numeroso público.

El objetivo de la actividad, más allá de fomentar la cultura y el ocio nocturno, es impulsar la economía local. Además, busca reforzar el atractivo turístico del municipio, ofreciendo "una noche mágica de convivencia y celebración colectiva".