El deterioro del IES Valle de Ambroz: el PSOE exige a la Junta de Extremadura una auditoría técnica integral

El Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) Valle de Ambroz, situado en el municipio cacereño de Hervás, es el "centro educativo de referencia para centenares de familias de la comarca", incluidas las del propio municipio.

Desde el PSOE de Baños de Montemayor ha denunciado en reiteradas ocasiones el "estado de dejadez en que se encuentra el centro". Ante la falta de una respuesta efectiva, convocan una jornada de concienciación. Será el próximo miércoles, 4 de marzo, a las 10:30 horas en el propio colegio.

Azulejos que se desprenden de las paredes y muros en mal estado son algunos de los desperfectos que destacan. Además, explican que las escaleras metálicas exteriores presentan graves deficiencias de accesibilidad y en el patio de recreo es habitual la formación de balsas de agua. Atribuyen esta última problemática a la "falta de mantenimiento del pavimento y los sistemas de drenaje".

Galería | Así se encuentran las instalaciones del IES Valle del Ambroz de Hervás / EL PERIÓDICO

Una situación que califican de "insostenible" en un centro en el que "estudian menores de edad y donde trabajan decenas de profesionales". Se trata del “instituto de toda la comarca”, al que diariamente acuden alumnos de diversos municipios con la confianza de que "van a un lugar seguro".

"La inversión en mantenimiento y mejora de infraestructuras escolares ha insuficiente, y las zonas rurales del norte de Cáceres son, una vez más, las grandes olvidadas", ha declarado Amaia Blanco, Secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor.

Reparación de infraestructuras y nuevos planes rurales

Desde la corporación exigen a la Consejería de Educación y al Gobierno de la Junta de Extremadura que subsanen los desperfectos encontrados en el centro.

En concreto consideran de "extrema necesidad" una auditoría técnica integral del estado de todas las instalaciones, así como la eliminación total de las barreras arquitectónicas del centro. A su vez, exigen la aprobación de un plan que comprenda la reparación de los revestimientos interiores y del pavimento del patio de recreo, además de la adecuación de las escaleras metálicas exteriores. Igualmente, piden la creación de un plan plurianual de inversión en infraestructuras educativas de las comarcas rurales del norte de Cáceres.

"Abandonar un instituto comarcal es abandonar el futuro de nuestros pueblos", indican, explicando que estos centros son un pilar fundamental para "fijar población y combatir la despoblación".

Con la celebración de la jornada el próximo miércoles, el PSOE de Baños de Montemayor quiere trasladar su apoyo incondicional al Claustro, al Personal Laboral y a la Asociación de Familias de Alumnado del I.E.S. Valle de Ambroz. "Estaremos presentes porque esta es también nuestra lucha", han manifestado desde la corporación.

Animan a toda la ciudadanía de la comarca, a las familias, a los representantes municipales y a los medios de comunicación a acudir al centro. Su finalidad es mostrar que los desperfectos que denuncian "son una realidad que se está ignorando".