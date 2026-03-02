Historia
El Puente Romano de Madrigal de la Vera, el coloso de piedra que desafía el tiempo en Cáceres
Durante siglos, el Puente Romano de Madrigal de la Vera fue el único cruce sobre el río Tietar, lo que le confirió una gran importancia estratégica singular en la región. No se tiene claro el origen de la estructura, pues las numerosas remodelaciones que ha sufrido lo dificultan bastante. En la localidad también se le conoce como el Puente Viejo
Al llegar a Madrigal de la Vera, lo primero que recibe la mirada del viajero es la imponente Sierra de Gredos, nevada en invierno y desnuda en verano, que se alza como un guardián eterno sobre la localidad. Desde sus laderas desciende la Garganta de Alardos, cuyas aguas son salvadas por el conocido como el Puente Romano de Madrigal de la Vera, o, localmente, como ‘Puente Viejo’. Este antiguo monumento no es solo un paso sobre el río, sino un hito histórico que conecta paisaje, ingeniería y misterio.
El puente, construido en piedra y con un único y enorme arco, impresiona por su altura y robustez. Desde su cruz, asomarse al vacío produce un efecto sobrecogedor, mientras la vista se pierde hacia los montes de Gredos, un privilegio que pocos pueden experimentar sin sentir el vértigo del pasado. La obra evidencia un dominio absoluto de la cantería, donde cada bloque parece encajar con una precisión que desafía el tiempo.
El puente forma parte de la calzada que unía Plasencia con el Puerto del Pico y Ávila, y era el único existente en la zona, de ahí la gran relevancia que tuvo en su día, allá por la Edad Antigua, y durante varios siglos. Que fuera el único cruce sobre el río Tiétar en todo su trayecto, le confirió una importancia estratégica singular.
Origen
Su origen es objeto de un largo debate. Si bien se le atribuye tradicionalmente a los romanos, dado el pasado que vivió la provincia de Cáceres y que tanto le marcó, y la importancia que le daban estos a las comunicaciones a través de calzadas y puentes, los historiadores reconocen que las múltiples reconstrucciones que se pueden observar en su construcción a lo largo de los siglos dificultan afirmar con certeza su autoría.
La hipótesis más plausible sostiene que los romanos levantaron la estructura inicialmente con fines militares, no por intereses económicos como la explotación de minas, sino para controlar el territorio y dominar a los pueblos celtas de la zona, como los vetones del Castro Celta, asegurando así la comunicación y el tránsito sobre la Garganta de Alardos.
La estructura que hoy podemos admirar data del siglo XVIII, fruto de sucesivas reparaciones y modificaciones, pero conserva la esencia monumental que caracteriza a las construcciones romanas de gran envergadura.
Atractivo Turístico
Además de su valor histórico, el Puente Romano de Madrigal de la Vera es un referente paisajístico. Su ubicación permite contemplar la Sierra de Gredos desde un ángulo único y entender cómo el territorio y la ingeniería se funden en una simbiosis de naturaleza y obra humana. No solo sirve como testigo del pasado, sino también como atractivo para turistas, fotógrafos y amantes de la historia que buscan experimentar la majestuosidad de la comarca de la Vera, que no es poca, desde lo alto de sus centenarias piedras.
También es posible verlo desde abajo, desde las aguas del río, mediante la piscina natural presente en el lugar junto a su correspondiente chiringuito. Allí se pueden realizar maravillosas fotografías, sobre todo cuando abunda el agua y se puede jugar con el reflejo.
En definitiva, el Puente Romano de Madrigal de la Vera se presenta como un coloso de piedra, mezcla de historia, leyenda y paisaje, que desafía el paso del tiempo y sigue impresionando a quienes lo contemplan. Su altura, unos 16 metros, su arco monumental, toda una obra de ingeniería antigua, y la increíble vista de Gredos hacen de él una parada obligatoria para cualquier viajero que desee conocer la comarca y comprender la huella de la ingeniería antigua en estas tierras.
