La Diputación de Cáceres impulsa una red de coworking para preparar al medio rural ante los desafíos tecnológicos

La Red Provincial de Coworking impulsada por la Diputación de Cáceres ha dado un paso más al concretar qué herramientas ofrecerá para preparar al medio rural ante los desafíos tecnológicos y económicos actuales. El proyecto, presentado en Miajadas, busca transformar los espacios de trabajo compartido en nodos conectados de innovación repartidos por la provincia.

Formación para la Cuarta Revolución Industrial

Uno de los pilares del programa es el desarrollo de competencias vinculadas a la llamada Cuarta Revolución Industrial. La red contempla acciones formativas en digitalización avanzada, automatización de procesos, análisis y gestión de datos, comercio electrónico y ciberseguridad, así como capacitación en herramientas colaborativas en la nube.

También se promoverá el aprendizaje en habilidades transversales como gestión de proyectos, metodologías ágiles, marketing digital y captación de financiación. Estas competencias resultan clave para profesionales que desarrollan su actividad en municipios como Trujillo, Plasencia o Coria y que necesitan competir en mercados globales sin abandonar su entorno rural.

La mentorización experta será otro de los instrumentos fundamentales. Profesionales especializados acompañarán a emprendedores en fases iniciales o de consolidación, ayudándoles a adaptar sus modelos de negocio a entornos digitales y a identificar nuevas oportunidades.

Oportunidades concretas para emprendedores

La integración en la red permitirá acceder a espacios multiusos equipados con conectividad digital de alta capacidad, condición indispensable para teletrabajar o desarrollar proyectos tecnológicos desde localidades como Navalmoral de la Mata o Moraleja.

Además, los emprendedores podrán optar a recursos compartidos, asesoramiento técnico y acceso a información sobre líneas de financiación públicas y privadas. La red actuará como plataforma de visibilidad, facilitando la conexión entre proyectos de distintos municipios y fomentando sinergias sectoriales.

El objetivo es que profesionales del ámbito creativo, tecnológico, agroalimentario o de servicios puedan trabajar, innovar y generar comunidad sin tener que trasladarse fuera de la provincia.

Cooperación y gobernanza horizontal

La colaboración entre entidades será uno de los elementos diferenciales del proyecto. La Diputación ejercerá funciones de coordinación, pero la gobernanza será horizontal, permitiendo que ayuntamientos y entidades adheridas participen en la toma de decisiones y en la definición de líneas estratégicas.

Se celebrará al menos una reunión anual de carácter ordinario, acompañada de resúmenes ejecutivos que se compartirán en un espacio digital común. También podrán convocarse sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Esta dinámica permitirá intercambiar experiencias entre gestores de coworking de municipios como Miajadas, Valencia de Alcántara o Jaraíz de la Vera.

Asimismo, se habilitará una herramienta compartida para recopilar datos de actividad, evaluar resultados y elaborar informes anuales que orienten mejoras. Este sistema favorecerá la transparencia y la mejora continua, reforzando la cohesión territorial.

Con esta estructura cooperativa, la Red Provincial de Coworking aspira a consolidar un ecosistema innovador distribuido por toda la provincia de Cáceres, donde el talento pueda desarrollarse sin renunciar a sus raíces.