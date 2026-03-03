La Cofradía del Cristo Cautivo celebra una semana de culto que culminará con una procesión extraordinaria

La Cofradía del Cristo Cautivo se prepara para vivir unos días especialmente significativos con motivo del 75 aniversario de veneración de su imagen titular. La iglesia de San Francisco será el epicentro de una programación que combinará cultos, tradición y participación de los fieles, culminando con una procesión extraordinaria el próximo 7 de marzo.

Los actos comenzarán el 4 de marzo con la celebración de un triduo en honor al Cristo Cautivo, que se prolongará hasta el día 6. Durante estas jornadas, los cofrades y devotos podrán participar en los distintos oficios religiosos organizados en el templo franciscano como antesala a la conmemoración principal.

El viernes 6 tendrá lugar uno de los momentos más esperados por los fieles: el tradicional besapiés a la imagen, que permanecerá expuesta de 10.00 a 21.00 horas para todos aquellos que deseen acercarse a rendirle homenaje. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía y el rezo del viacrucis cuaresmal en el interior de la iglesia.

El sábado 7 de marzo será el día central de esta efeméride. A las 20.00 horas se celebrará una misa de acción de gracias por los 75 años de devoción al Cristo Cautivo. Finalizada la ceremonia, dará comienzo la procesión extraordinaria, que recorrerá varias calles del casco histórico. El itinerario partirá desde San Francisco y continuará por Ruiz de Mendoza, Pavo y la plazuela de Guadalupe. Desde allí, la comitiva avanzará por Parra y Hernando Pizarro hasta la plaza Mayor, regresando posteriormente por Hernando Pizarro, Clodoaldo Naranjo, Margarita de Iturralde y Guía, para finalizar de nuevo en el templo de salida.

Con motivo de esta celebración histórica, la cofradía ha realizado un llamamiento a todos los devotos que deseen portar la imagen durante la procesión. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 616 595 708 o mediante los perfiles oficiales en redes sociales.

Noticias relacionadas

La hermandad afronta esta conmemoración como una ocasión para reforzar la unión entre generaciones de cofrades y renovar el compromiso de fe en torno a una imagen que forma parte de la historia y la identidad religiosa de la ciudad.