Cáceres apuesta por la cultura como herramienta clave para la cohesión territorial con la iniciativa 'Cultura Viva'

'Cultura viva' da sus primeros pasos en la provincia de Cáceres. Se trata de un proyecto impulsado desde la Diputación de Cáceres en colaboración con la Asociación Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX).

Este lunes la campaña fue presentada a las 16 personas que se encargarán de trabajar desde los propios territorios. El objetivo que se busca con esta propuesta de trabajo es "poder dinamizar, empoderar y coordinar la cultura de toda la provincia".

Esther Gutiérrez, vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura, y Carmen Hernán, presidenta de AGCEX presentan el proyecto. / Cedida a El Periódico

Así lo expresó Esther Gutiérrez, vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura, quien junto a Carmen Hernán, presidenta de AGCEX, fue la encargada de dar a conocer la iniciativa.

Con una inversión cercana a los 700.000 euros, el proyecto se centra en la gestión cultural, así como en la propia cultura como desarrollo estratégico local y provincial.

Actividades enmarcadas en la iniciativa

Durante un año, los 16 gestores culturales llevarán a cabo un diagnóstico de las necesidades y particularidades culturales de las localidades cacereñas. A su vez, establecerán contactos con el tejido social, con el que marcarán una hoja de ruta con acciones específicas para los territorios. A partir de la información recabada, se diseñará un plan de políticas presentes y futuras "más adaptadas a lo que la provincia demanda".

Presentación del proyecto 'Cultura Viva'. / Cedida a El Periódico

Durante este tiempo, los gestores también servirán de apoyo a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades. La iniciativa, más allá de un programa cultural, nace como un "modelo de desarrollo cultural y artístico territorializado". A través de él se quiere transformar la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

Con una gobernanza clara, herramientas prácticas y el uso estratégico de la IA, el proyecto aspira a convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible. Igualmente, impulsarán redes de colaboración intermunicipales e identificarán oportunidades de formación, empleo y emprendimiento cultural. A su vez, gestionarán la futura plataforma provincial 'Cultura Viva IA'.

Se trata de un proyecto piloto innovador en Extremadura, que se incentiva como "un espaldarazo a los profesionales de la cultura y un reconocimiento profesional a su labor". Además, con él también se busca hacer frente al reto demográfico.

Impacto económico y empleo cultural

La iniciativa se alinea con datos nacionales que sitúan a la cultura como un sector con peso creciente en la economía. Según la Cuenta Satélite de la Cultura en España, elaborada por el Ministerio de Cultura, el sector cultural y creativo representa en torno al 3% del PIB nacional y genera más de 700.000 empleos directos.

En entornos rurales, distintos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subrayan que las industrias culturales y creativas contribuyen a fijar población, atraer talento y diversificar economías locales tradicionalmente dependientes del sector primario.

En el caso de la provincia de Cáceres, marcada por la dispersión poblacional y el envejecimiento, la implantación de gestores culturales sobre el terreno puede facilitar la profesionalización del sector, mejorar la captación de fondos públicos y europeos y generar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la programación cultural, el turismo patrimonial y la economía creativa.

Cultura frente al reto demográfico

Diversos estudios impulsados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la Red Española de Desarrollo Rural han señalado que la cultura y el patrimonio constituyen herramientas clave para la cohesión territorial y la revitalización del medio rural. La dinamización cultural favorece la participación ciudadana, refuerza la identidad local y puede convertirse en un elemento tractor para el emprendimiento juvenil.

Con 'Cultura Viva', la Diputación de Cáceres apuesta por un modelo que combina planificación estratégica, diagnóstico participativo y digitalización —con la futura plataforma 'Cultura Viva IA'— para estructurar el ecosistema cultural provincial. La expectativa es que, más allá de la programación puntual de actividades, se consolide una red estable de colaboración entre municipios, asociaciones y profesionales que permita transformar la cultura en un eje permanente de desarrollo sostenible en la provincia.