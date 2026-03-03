Más de 200 personas garantizarán la seguridad en el Día de la Luz de Arroyo de la Luz, en Extremadura

El próximo 6 de abril el municipio cacereño de Arroyo de la Luz celebrará su tradicional Día de la Luz. Como motivo de la festividad, este lunes se celebró la consecuente Junta Local de Seguridad.

Copresidida por Carlos Caro, alcalde del municipio, y José María Vivas, subdelegado del Gobierno en funciones, el encuentro ha contado con la participación de los distintos efectivos de seguridad que estarán presentes en la celebración.

Fernando Manzano, secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, DYA Extremadura han intervenido en la junta. Igualmente, han estado presentes el director de la tradicional carrera de caballos y concejales del Ayuntamiento.

El Día de la Luz es la fiesta grande de Arroyo de la Luz y está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Se celebra cada Lunes de Pascua en honor a la Virgen de la Luz, patrona del municipio, y hunde sus raíces en la tradición religiosa y popular de la localidad.

La celebración está vinculada a una antigua leyenda que sitúa su origen en la época de la Reconquista, cuando, según la tradición, una aparición luminosa de la Virgen habría guiado a las tropas cristianas en un enfrentamiento en la dehesa donde hoy se levanta la ermita. Existen referencias documentales a la festividad desde el siglo XVI, lo que da cuenta de su profundo arraigo histórico.

Un programa que aúna religión y diversión

La jornada comenzará con la procesión que traslada la imagen de la Virgen desde la parroquia hasta la ermita de la Luz, acompañada por vecinos, autoridades, cofradías y jinetes ataviados para la ocasión. Tras la misa solemne en el entorno de la ermita, la celebración se trasladará al casco urbano, donde tienen lugar los actos más multitudinarios.

Uno de los momentos más esperados serán las tradicionales carreras de caballos por la calle Corredera, uno de los elementos más singulares de la fiesta. Decenas de jinetes recorrerán a galope esta vía emblemática ante miles de personas, en una exhibición que forma parte esencial de la identidad arroyana.

Además, la programación incluirá el desfile de carrozas, animación musical, actividades culturales y propuestas gastronómicas típicas de la localidad, en una jornada que cada año reúne a miles de visitantes y convierte a Arroyo de la Luz en uno de los principales focos festivos de Extremadura durante la Pascua.

Seguridad garantizada

Este año, el Día de la Luz contará con un operativo de más de 200 personas, entre profesionales y voluntarios. Ese dispositivo se perfecciona cada año, manteniendo una coordinación absoluta entre todos los organismos implicados.

Junto a los efectivos de Guardia Civil, agentes de Tráfico, unidades como USECIC, equipo Pegaso y Policía Local, entre otros, serán quienes garanticen la seguridad de la festividad.

A su vez, se contará con un puesto de mando avanzado del 112 Extremadura. Junto a él, la protección sanitaria estará a cargo del hospital de campaña y diferentes puntos de atención sanitaria de DYA Extremadura, tres UVI móvil, ambulancias de soporte vital, así como enfermeros y médicos intensivistas y expertos en urgencias y emergencias.