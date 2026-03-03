Alcuéscar acogerá el Encuentro Diocesano de Infancia con Carlo Acutis como "influencer de Dios"

El Encuentro Diocesano de Infancia tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo en la localidad cacereña de Alcuéscar. Este año, la celebración se presenta bajo el lema 'Carlo, el influencer de Dios'.

La Delegación de Infancia de la Diócesis de Coria-Cáceres, principal organizadora del evento, ya ultima los preparativos. Se espera la participación de más de 400 niños y niñas procedentes de parroquias, colegios y movimientos de toda la diócesis. Este hecho convertirá la jornada en "una de las citas infantiles más multitudinarias del calendario pastoral diocesano".

Una cita consolidada en la diócesis

El Encuentro Diocesano de Infancia se ha celebrado en distintas localidades de la diócesis en los últimos años como parte del trabajo pastoral dirigido a los más pequeños. La jornada se ha convertido en un espacio de convivencia, formación y celebración que reúne a menores de diferentes arciprestazgos, reforzando el sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana. En ediciones anteriores se han combinado actividades lúdicas, talleres catequéticos y celebraciones eucarísticas, consolidándose como una de las convocatorias más participativas del curso pastoral.

El programa comenzará en torno a las 10:00 horas, con la llegada de los participantes y un desayuno de acogida ofrecido por la organización. A lo largo del día, los niños participarán en una gran búsqueda del tesoro inspirada en la vida de Acutis.

Además, se han organizado dinámicas musicales, momentos de oración y actividades grupales. El objetivo de estas actividades es fomentar la amistad y el trabajo en equipo.

Como novedad, en esta edición se han incluido también propuestas dirigidas a padres y acompañantes. Ellos podrán disfrutar de actividades culturales y de educación ambiental por el entorno natural de Alcuéscar. Estos tendrán lugar mientras los menores desarrollan sus talleres.

La jornada concluirá en torno a las 16:30 horas con la celebración de la Eucaristía. En el acto tendrá lugar el nombramiento oficial del nuevo Patrono de la Infancia. Se dará cierre a la celebración con el acto de despedida y el anuncio del encuentro previsto para 2027.

El evento estará marcado por un fuerte carácter histórico, ya que el joven italiano Carlo Acutis será quien reciba el título de Patrono de la Infancia diocesana. Él ha sido reconocido internacionalmente por su profunda devoción eucarística y por haber utilizado las nuevas tecnologías como herramienta de evangelización.

Carlo Acutis, referente juvenil de la Iglesia

Carlo Acutis fue un joven italiano fallecido a los 15 años a causa de una leucemia fulminante. Destacó por su intensa vida de fe y por su habilidad con la informática, que puso al servicio de la Iglesia mediante la creación de una exposición digital sobre milagros eucarísticos reconocidos en todo el mundo.

Fue beatificado en 2020 en Asís tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, y su figura se ha difundido ampliamente entre jóvenes y adolescentes como modelo de santidad en la era digital.

En el Encuentro Diocesano de Infancia de este año, su figura ha sido elegida como modelo cercano y actual para acompañar el crecimiento espiritual de los más pequeños.