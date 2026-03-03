El médico verato Víctor Domínguez Prieto, premiado por la Academia Médico-Quirúrgica Española por su investigación sobre el cáncer rectal

El médico verato Víctor Domínguez Prieto ha sido distinguido con el Premio Anual a Mejor Trabajo de Investigación 2025 otorgado por la Academia Médico-Quirúrgica Española, un reconocimiento que subraya la relevancia científica y clínica de su investigación en el ámbito de la oncología digestiva.

Natural de Villanueva de la Vera, Domínguez ejerce como especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, centro en el que desarrolla su labor asistencial e investigadora. El trabajo premiado, titulado 'La ratio de metilación del gen SEPTINA9 predice la respuesta tumoral a la terapia neoadyuvante total en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado', aporta evidencias sobre la utilidad de este biomarcador molecular para anticipar la respuesta completa a la quimiorradioterapia.

Doctor Victor Dominguez Prieto. / Fundación Jiménez Díaz

Este hallazgo abre la puerta a estrategias terapéuticas más personalizadas y, en determinados casos, podría permitir evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias, reduciendo así la morbilidad asociada y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Según ha informado la Fundación Jiménez Díaz, el proyecto ha sido desarrollado de forma multidisciplinar por los Servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, integrado por los doctores Víctor Domínguez, Miguel León, Héctor Guadalajara y Damián García Olmos, y de Oncología, con la participación de las doctoras Cristina Caramés, Eva Ruiz Hispán, Raquel Fuentes y Diana Rosero.

Además, también han colaborado cuatro investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD): Mariano García Arranz, Rocío Olivera, Rocío Barrueco y Luz Vega.

Un tumor de alta incidencia

El cáncer de recto forma parte del grupo de tumores colorrectales y constituye uno de los cánceres más frecuentes en los países occidentales. Su incidencia aumenta con la edad y está asociada a factores de riesgo como la predisposición genética, las enfermedades inflamatorias intestinales, el sedentarismo, la obesidad y determinados hábitos dietéticos.

En los casos localmente avanzados, el tratamiento estándar incluye quimioterapia y radioterapia antes de la cirugía, lo que se conoce como terapia neoadyuvante, con el objetivo de reducir el tamaño del tumor y mejorar el control local de la enfermedad. Sin embargo, no todos los pacientes responden de la misma manera. Mientras algunos logran una desaparición completa del tumor visible, otros mantienen enfermedad residual y requieren cirugía radical.

En este contexto, la identificación de biomarcadores capaces de predecir la respuesta terapéutica se ha convertido en una de las principales líneas de investigación en oncología digestiva. Poder anticipar qué pacientes obtendrán una respuesta completa permitiría optar, en determinados casos, por estrategias menos invasivas, como el seguimiento estrecho sin cirugía inmediata, evitando secuelas funcionales importantes.

El reconocimiento de la Academia Médico-Quirúrgica Española refuerza la proyección nacional de la investigación desarrollada en la Fundación Jiménez Díaz y consolida el papel de sus equipos clínicos y científicos en el avance de la medicina personalizada aplicada al cáncer colorrectal, uno de los tumores con mayor incidencia en España. Así, este trabajo supone un importante avance en el tratamiento del cáncer de recto para evitar cirugías innecesarias.