La ruta 'Transfrontera' en Valencia de Alcántara: 24 kilómetros entre naturaleza, dólmenes y la frontera con Portugal

La Campiña de Valencia de Alcántara se prepara para acoger la XXVI Ruta de Senderismo 'Transfrontera' el próximo 29 de marzo, una marcha de 24 kilómetros que combina naturaleza y patrimonio arquitectónico con una duración estimada de siete horas.

La caminata partirá alrededor de las nueve de la mañana desde el Albergue Santa María de Guadalupe, situado a unos diez kilómetros de Valencia de Alcántara, y recorrerá varios términos de la raya fronteriza con Portugal, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer paisajes únicos, antiguos caseríos y elementos patrimoniales como dólmenes y arquitectura tradicional de la zona.

Historia y participación consolidada

La ruta ‘Transfrontera’ se ha celebrado de forma ininterrumpida desde finales de los años 90, consolidándose como una de las citas senderistas más emblemáticas de Extremadura. A lo largo de sus ediciones, ha congregado a un número creciente de aficionados al aire libre, convirtiendo el evento en una actividad multitudinaria que atrae tanto a senderistas locales como a visitantes de otras regiones y de Portugal.

La ruta pasa por puntos destacados como las Casas de la Duda, en plena frontera con Portugal, un pequeño conjunto tradicional vinculado históricamente al control y tránsito en la raya, testigo del intercambio cultural y comercial entre ambos países. Para llegar hasta ellas será necesario cruzar la rivera del Jola, un curso de agua que vertebra esta zona de huertas y dehesas y que aporta un alto valor ecológico al entorno.

Arquitectura rural y paisaje de dehesa

Tras pasar por el Caserío de El Pino, ejemplo representativo de la arquitectura rural dispersa de la comarca, el recorrido continúa por el Cortejo de la Paja, en el límite sur de la Campiña de Valencia de Alcántara, donde predominan las explotaciones tradicionales ligadas a la dehesa. Igualmente, se atravesará la pedanía de Jola, pequeña población rodeada de huertas situadas en torno al arroyo con el que comparte nombre, que conserva el carácter agrícola y fronterizo propio de la zona.

El paraje del Jiniebro, situado a los pies del Puerto de Aguas Claras, constituye uno de los espacios naturales más singulares del itinerario, caracterizado por suaves elevaciones, vegetación mediterránea y amplias vistas sobre la campiña y la frontera portuguesa.

Un kilómetro después descubrirán la población de La Aceña de la Borrega, núcleo de gran valor patrimonial conocido por albergar una de las mayores concentraciones de dólmenes de Europa occidental. Tras ascender durante 2.000 metros, a la derecha del camino se encontrarán con el dolmen de Los Mellizos, uno de los mejor conservados de la comarca y ejemplo destacado del megalitismo del suroeste peninsular.

A 300 metros de la ruta señalizada, tras caminar un kilómetro más, podrán contemplar también los dólmenes de Data I y Data II, construcciones funerarias prehistóricas que forman parte del rico conjunto dolménico de Valencia de Alcántara, testimonio de comunidades que habitaron este territorio hace más de 4.000 años.

Tras pasar de nuevo por El Pino en el kilómetro 22,5, se volverá al albergue, donde finalizará la marcha.

Organización e inscripciones

Organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, la ruta forma parte del circuito Camina Extremadura 2026 y cuenta con la participación de la Junta de Extremadura y las federaciones extremeña y española de montaña y escalada, entre otras entidades.

Las inscripciones están abiertas en la plataforma ChipSerena hasta el 25 de marzo. Los precios oscilan entre 8 euros para no federados, 5 euros para menores de 16 años no federados, 5 euros para deportistas federados y 3 euros para menores federados. Para personas con movilidad reducida el coste es de 3 euros con dos acompañantes federados, y 6 euros si los acompañantes no están federados.