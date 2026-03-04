Pilar Montero, maestra y piloto de parapente, visibiliza los retos de la maternidad en el deporte femenino en Cáceres

La campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos' continúa su recorrido. Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres con motivo del Día Internacional de la Mujer.

A través de diferentes vídeos en redes sociales, las mujeres de la provincia dar a conocer en primera persona su papel en el desarrollo territorial. Este lunes se compartió el primer audiovisual, dedicado a Estrella Manuz, de la Asociación Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas.

La iniciativa refuerza una fórmula ya aplicada en años anteriores: poner rostro y voz a mujeres de distintos ámbitos profesionales y sociales. Tanto figuras reconocidas públicamente como mujeres anónimas forman parte de la campaña. El motivo es que todas ellas tienen un elemento en común, su trabajo resulta esencial en el día a día del territorio.

La campaña pone el foco especialmente en la realidad de las mujeres rurales, destacando su papel en el desarrollo económico y en el sostenimiento de la vida en los municipios, así como su implicación frente a los desafíos del reto demográfico. Con esta acción, la Diputación busca reconocer y visibilizar una labor que, en muchos casos, resulta clave para la cohesión social y la dinamización de la provincia.

Retos que conlleva ser mujer

Este martes la protagonista es Pilar Montero González, maestra y piloto de parapente medallista. Natural de Cabezabellosa, ella pone de manifiesto una realidad que ha vivido muy de cerca. Las mujeres deportistas muchas veces se ven obligadas a hacer una pausa en su profesión. La maternidad es uno de los motivos principales que les llevan a ellos, un parón que "los hombres no tienen que hacer", según explica Montero.

Pero el problema no radica en ese parón, sino en la situación que le sigue, con una nueva vida a cargo, esa mujer también "tiene el reto de regresar". Adaptarse a una realidad de su oficio diferente a cuando se marchó, con el añadido de tener una nueva vida de la que cuidar además de la propia.

Con su discurso quiere rendir homenaje a las mujeres de su familia, a quienes considera "un referente". En especial se centra en la figura de su abuela "que sin ir a la escuela sabía leer y escribir divinamente, cuidaba de la familia y trabajaba el campo también". Tras casarse, tomó la decisión de montar un negocio en Plasencia. Una pensión que se convirtió en un "centro de referencia de todo Cáceres". Un carácter promotor que se ha todas las mujeres de la familia "llevan en vena".

Además,s durante la tarde del propio martes se incorporó la historia de una nueva referente en el mundo rural. M.ª Ángeles Domínguez Pestana, maestra jubilada y empresaria turística, de San Martín de Trevejo.

Cada día, hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una mujer de la provincia dará a conocer su historia. De esta manera se busca construir un relato colectivo que subraya su contribución a la construcción social, cultural y económica del territorio.