La comunidad parroquial de Valdefuentes da el pistoletazo de salida a la Coronación de la Virgen de Bienvenida

La localidad de Valdefuentes ha dado esta semana un paso decisivo en el proceso hacia la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida, un acontecimiento largamente esperado por la comunidad parroquial y por los devotos de la Virgen.

El pasado 28 de febrero, el municipio recibió la visita de Javier Romero, Deán-Presidente del Cabildo Catedral de Diócesis de Coria-Cáceres, quien participó en el acto que marca el inicio formal de este camino. Durante el encuentro quedó constituida la comisión organizadora encargada de coordinar y promover los trabajos necesarios para la preparación de este relevante evento religioso.

La comisión, integrada por miembros comprometidos de la comunidad, comienza ahora su labor con ilusión y responsabilidad, sentando las bases organizativas y pastorales de un proceso que se desarrollará en los próximos meses. Entre sus primeras tareas figura la planificación de los actos religiosos, formativos y culturales que acompañarán este tiempo de preparación.

Como punto de partida espiritual, el sábado se celebró una Santa Misa en la parroquia, en la que fieles y devotos se unieron en oración para encomendar a la Virgen esta nueva etapa. La celebración sirvió también para expresar la gratitud y el compromiso del pueblo con un proyecto que busca fortalecer la devoción mariana y revitalizar la vida de fe en la localidad.

La Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida supondrá un reconocimiento a la profunda tradición y arraigo de esta advocación en Valdefuentes, así como al cariño que generación tras generación han profesado a su Patrona. Con la constitución de la comisión y el inicio de los trabajos, el municipio abre oficialmente una etapa marcada por la esperanza, la participación y la unión en torno a su Madre y Señora.