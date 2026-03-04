Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coronación

La comunidad parroquial de Valdefuentes da el pistoletazo de salida a la Coronación de la Virgen de Bienvenida

El municipio de Valdefuentes inicia el proceso de Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida con la constitución de una comisión organizadora y una misa, tras la visita del Deán-Presidente de la Diócesis de Coria-Cáceres, Javier Romero

Parroquia de Valdefuentes.

Parroquia de Valdefuentes. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

Pablo Parra

Cáceres

La localidad de Valdefuentes ha dado esta semana un paso decisivo en el proceso hacia la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida, un acontecimiento largamente esperado por la comunidad parroquial y por los devotos de la Virgen.

El pasado 28 de febrero, el municipio recibió la visita de Javier Romero, Deán-Presidente del Cabildo Catedral de Diócesis de Coria-Cáceres, quien participó en el acto que marca el inicio formal de este camino. Durante el encuentro quedó constituida la comisión organizadora encargada de coordinar y promover los trabajos necesarios para la preparación de este relevante evento religioso.

La comisión, integrada por miembros comprometidos de la comunidad, comienza ahora su labor con ilusión y responsabilidad, sentando las bases organizativas y pastorales de un proceso que se desarrollará en los próximos meses. Entre sus primeras tareas figura la planificación de los actos religiosos, formativos y culturales que acompañarán este tiempo de preparación.

Como punto de partida espiritual, el sábado se celebró una Santa Misa en la parroquia, en la que fieles y devotos se unieron en oración para encomendar a la Virgen esta nueva etapa. La celebración sirvió también para expresar la gratitud y el compromiso del pueblo con un proyecto que busca fortalecer la devoción mariana y revitalizar la vida de fe en la localidad.

La Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida supondrá un reconocimiento a la profunda tradición y arraigo de esta advocación en Valdefuentes, así como al cariño que generación tras generación han profesado a su Patrona. Con la constitución de la comisión y el inicio de los trabajos, el municipio abre oficialmente una etapa marcada por la esperanza, la participación y la unión en torno a su Madre y Señora.

TEMAS

Losar de la Vera celebrará la tradicional Matanza Losareña con garantía sanitaria y legal

Zorita se prepara para viajar al pasado con su Mercado Medieval los días 28 y 29 de marzo

El modelo montehermoseño Francisco Cáceres brilla en la pasarela de Milán tras ser coronado Míster España

Pilar Montero, maestra y piloto de parapente, visibiliza los retos de la maternidad en el deporte femenino en Cáceres

La Junta de Extremadura amplía hasta junio de 2026 el plazo para ejecutar planes de turismo sostenible en territorios Unesco o el Valle del Alagón

La comunidad parroquial de Valdefuentes da el pistoletazo de salida a la Coronación de la Virgen de Bienvenida

Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, comparte fe y consuelo en su visita pastoral por Carcaboso, Aldehuela del Jerte y Valdeobispo

