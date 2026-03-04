Coronación
La comunidad parroquial de Valdefuentes da el pistoletazo de salida a la Coronación de la Virgen de Bienvenida
El municipio de Valdefuentes inicia el proceso de Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida con la constitución de una comisión organizadora y una misa, tras la visita del Deán-Presidente de la Diócesis de Coria-Cáceres, Javier Romero
La localidad de Valdefuentes ha dado esta semana un paso decisivo en el proceso hacia la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida, un acontecimiento largamente esperado por la comunidad parroquial y por los devotos de la Virgen.
El pasado 28 de febrero, el municipio recibió la visita de Javier Romero, Deán-Presidente del Cabildo Catedral de Diócesis de Coria-Cáceres, quien participó en el acto que marca el inicio formal de este camino. Durante el encuentro quedó constituida la comisión organizadora encargada de coordinar y promover los trabajos necesarios para la preparación de este relevante evento religioso.
La comisión, integrada por miembros comprometidos de la comunidad, comienza ahora su labor con ilusión y responsabilidad, sentando las bases organizativas y pastorales de un proceso que se desarrollará en los próximos meses. Entre sus primeras tareas figura la planificación de los actos religiosos, formativos y culturales que acompañarán este tiempo de preparación.
Como punto de partida espiritual, el sábado se celebró una Santa Misa en la parroquia, en la que fieles y devotos se unieron en oración para encomendar a la Virgen esta nueva etapa. La celebración sirvió también para expresar la gratitud y el compromiso del pueblo con un proyecto que busca fortalecer la devoción mariana y revitalizar la vida de fe en la localidad.
La Coronación Canónica de Nuestra Señora de Bienvenida supondrá un reconocimiento a la profunda tradición y arraigo de esta advocación en Valdefuentes, así como al cariño que generación tras generación han profesado a su Patrona. Con la constitución de la comisión y el inicio de los trabajos, el municipio abre oficialmente una etapa marcada por la esperanza, la participación y la unión en torno a su Madre y Señora.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno