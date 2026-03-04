La Consejería de Educación de Extremadura promueve la sostenibilidad y la convivencia con estancias formativas en Cuacos de Yuste

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Convivencia y Ocio en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, una iniciativa orientada a reforzar la convivencia escolar y la sensibilización medioambiental entre el alumnado de entornos rurales y de atención educativa preferente en Extremadura.

La actuación queda regulada a través de la Instrucción nº 3/2026 de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, que establece el libramiento de fondos a Colegios Rurales Agrupados, centros incompletos y Centros de Atención Educativa Preferente con el fin de facilitar su participación en estancias formativas que se desarrollarán durante la primavera del curso 2025/2026 y el otoño del curso 2026/2027.

Estancias formativas en un entorno natural

El programa consiste en una estancia de cuatro días en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, donde el alumnado convivirá con estudiantes de otro centro del mismo nivel educativo, compartiendo actividades y talleres relacionados con la educación ambiental, la convivencia y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

Estas estancias se celebrarán en dos periodos diferenciados, entre los meses de marzo y mayo y entre septiembre y octubre, lo que permitirá su adecuada integración en la planificación académica de los centros participantes y favorecerá la continuidad pedagógica de la experiencia.

El entorno natural y los equipamientos del centro proporcionan un marco idóneo para el aprendizaje activo, ya que combinan recursos didácticos y espacios al aire libre que facilitan la experimentación directa y el trabajo cooperativo.

Destinatarios y principio de equidad

La convocatoria está dirigida al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria matriculado en Colegios Rurales Agrupados, centros incompletos y Centros de Atención Educativa Preferente, con el objetivo de reforzar el principio de equidad y garantizar oportunidades educativas complementarias a estudiantes que, por su contexto geográfico o social, pueden disponer de menos recursos o experiencias de intercambio.

El contexto de interrelación entre estudiantes de distintos municipios permitirá generar situaciones de aprendizaje enriquecedoras desde el punto de vista cultural y social, fomentando la diversidad como valor y promoviendo la cooperación y el respeto mutuo.

Entre las finalidades del programa se encuentra la creación de un entorno más inclusivo, respetuoso y participativo tanto dentro como fuera del aula, así como la mejora del clima de convivencia en los centros mediante dinámicas de grupo, estrategias de mediación y resolución pacífica de conflictos y el impulso de metodologías activas e inclusivas.

Además, la iniciativa pretende reforzar la capacidad de socialización del alumnado y despertar su interés por la participación activa en la mejora del entorno que les rodea, promoviendo una conciencia medioambiental sólida y un compromiso real con la sostenibilidad.

Dotación económica

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 30.000 euros destinado a sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los participantes, lo que garantiza que la participación no suponga una carga económica para las familias y asegura el acceso en condiciones de igualdad.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura consolida su apuesta por una educación integral que combine formación académica, valores de convivencia y compromiso ambiental, reforzando especialmente el apoyo al alumnado de centros rurales y de atención educativa preferente.