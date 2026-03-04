El futuro del IES Valle del Ambroz: el PP y el PSOE se enfrentan por la situación del centro educativo de Hervás

Nuevo cruce de reproches entre el Partido Popular y el PSOE a nivel provincial. Si recientemente fue el suelo industrial de Miajadas el que fue señalado, en esta ocasión le ha tocado al IES Valle del Ambroz de la localidad de Hervás. Este instituto se ha visto en el centro de la diana en los últimos días después de que denunciara el estado en el que se encuentran sus instalaciones, sin ningún avance significativo en la construcción de un nuevo centro, pendiente desde hace décadas.

Este miércoles está convocada una jornada de concienciación en el que se ha convocado a representantes institucionales y todos los vecinos del Valle del Ambroz, zona a la que da cobertura el centro, que por allí se quieran pasar. El Partido Socialista se pronunció al respecto y se sumó a la denuncia pública de lo que calificaron de "insostenible". "La inversión en mantenimiento y mejora de infraestructuras escolares ha insuficiente, y las zonas rurales del norte de Cáceres son, una vez más, las grandes olvidadas", declaró Amaia Blanco, Secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor.

Cinismo

Ha sido ahora el Partido Popular el que se ha pronunciado para señalar a los socialistas y tildarlos de "cínicos", después de que "durante dos legislaturas la Junta socialista no hubiera hecho nada por mejorar las condiciones de este centro". "Lo que ha ocurrido con esta infraestructura educativa es una nueva muestra del modus operandi del PSOE: prometían, pero guardaban sus promesas en un cajón y no hacían nada para fortalecer los servicios públicos y mejorar la vida de los ciudadanos", apuntan.

Los populares critican que se les echa la culpa a ellos del estado del edificio y sus instalaciones cuando los socialistas tampoco hicieron nada durante todo este tiempo en el que el instituto también estaba mal.

Galería | Así se encuentran las instalaciones del IES Valle del Ambroz de Hervás / EL PERIÓDICO

Además, añaden que desde el Gobierno de María Guardiola sí existe movimiento para mejorar la situación, demostrando "su compromiso con alumnos, profesores y personal de centro con trabajo". "Se van a acometer dos obras para la mejora de las instalaciones. Son dos contratos, uno para ejecutar las obras más urgentes y otro de entre 600.000 y 700.000 euros para mejorar la accesibilidad, carpintería, aseos, patio o revestimientos del centro, entre otros asuntos".

Nuevo centro

Lo mismo ocurre con el nuevo edificio. Tras dos legislaturas socialistas, los populares llegaron a la Junta y no había proyecto, señalan. Aprovecharon para anunciar que el PP se compromete a llevar a cabo los trabajos para la construcción de un nuevo instituto, por sustitución, con una inversión que se eleva ya a 8.000.000 de euros.

Para llevar a cabo la obra se necesita una parcela, y los populares afirman que ya se cuenta con el visto bueno técnico de uno de los terrenos planteados por el Ayuntamiento de Hervás. "Se está a la espera de que se materialice la cesión por parte del consistorio para seguir avanzando, y tenemos certeza de que será pronto".

El Partido Popular finaliza el comunicado elevando el tono y reclamando al PSOE que "lecciones, ninguna", pues "el estado actual de este centro educativo responde a la desidia durante años de gobiernos del PSOE en la Junta". "Este Gobierno está trabajando para mejorar el centro educativo actual y avanzando en los trámites que marca la ley para que sea una realidad el nuevo edificio".