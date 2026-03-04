Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, comparte fe y consuelo en su visita pastoral por Carcaboso, Aldehuela del Jerte y Valdeobispo

Con paso cercano y mirada atenta, el pasado 26 de febrero comenzó la segunda etapa de la primera Visita Pastoral de Jesús Pulido, obispo de la diócesis de Diócesis de Coria-Cáceres, en el Arciprestazgo del Santísimo Sacramento, en la zona de Montehermoso. Durante tres días, el prelado compartió fe, escucha y convivencia con las comunidades de Carcaboso, Aldehuela del Jerte y Valdeobispo, dejando una huella de sencillez y fraternidad.

Carcaboso: consuelo y cercanía

La visita arrancó el jueves en Carcaboso, donde el párroco y numerosos vecinos aguardaban al obispo a las puertas del templo parroquial. La jornada estuvo marcada por el recogimiento, ya que Pulido presidió las exequias de un vecino del municipio, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza a la familia y a toda la comunidad.

Tras la celebración, acompañado por el párroco y el Consejo Pastoral, visitó el Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde y varios concejales en un encuentro cordial que evidenció la colaboración entre la Iglesia y las instituciones locales.

Visita Pastoral en Carcaboso. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

El obispo continuó la jornada con la visita a enfermos en sus domicilios. Posteriormente, compartió la mesa en un ambiente de familia, junto al obispo emérito de Albacete, Ciriaco Benavente, quien también fue pastor de esta diócesis.

Por la tarde, se trasladó al centro de integración de inmigrantes 'Escuela de la Tierra', donde conoció de primera mano la labor social que se desarrolla en este espacio y dialogó con responsables y usuarios. La jornada concluyó con un encuentro con los grupos parroquiales y los niños, la celebración de la Misa Estacional, en la que administró la Unción de Enfermos, y la visita a las dependencias parroquiales.

Aldehuela del Jerte: oración y comunión

El viernes, la Visita Pastoral continuó en Aldehuela del Jerte. Un nutrido grupo de feligreses, entre ellos la alcaldesa, recibió con afecto al obispo. Juntos visitaron el cementerio y la ermita de la Virgen de la Encina, en un gesto de oración y memoria agradecida.

Pulido acudió también a los domicilios de varios enfermos para llevarles la comunión y administrarles la Unción. Más tarde mantuvo un encuentro con colaboradores parroquiales y niños antes de celebrar la Eucaristía, en la que varias personas mayores recibieron el sacramento.

La jornada concluyó con una cena de hermandad en un ambiente festivo y fraterno, reflejo de la unión de la comunidad.

Valderrosas y Valdeobispo: historia viva de fe

El domingo 1 de marzo comenzó en el poblado de Valderrosas, perteneciente a Carcaboso, donde el obispo visitó la iglesia y dialogó con los vecinos sobre sus inquietudes y necesidades.

Posteriormente se trasladó a Valdeobispo, donde celebró la Misa dominical en una iglesia abarrotada. Durante la Eucaristía, un numeroso grupo de fieles recibió la Unción de Enfermos en una celebración especialmente emotiva. Tras la misa, la comunidad compartió productos del lugar en un nuevo encuentro fraterno.

Visita Pastoral en Valderrosas. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

La tarde incluyó la visita al cementerio y a las ermitas del Cristo del Humilladero y del Cristo del Amparo, así como nuevos encuentros con enfermos. La etapa concluyó con la subida a la antigua iglesia parroquial, hoy en ruinas, símbolo de una historia de fe que sigue viva en la localidad.

La segunda etapa de la Visita Pastoral dejó momentos de especial significado, como el entrañable encuentro con un vecino de 103 años en Valdeobispo, que recibió al obispo con lucidez y buen humor, despertando la emoción de los presentes.

Con esta visita, las comunidades cristianas del arciprestazgo han podido dialogar con su pastor, escuchar su palabra y renovar su sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana, en un clima de cercanía, esperanza y comunión.