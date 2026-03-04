La Junta de Extremadura amplía hasta junio de 2026 el plazo para ejecutar planes de turismo sostenible en territorios Unesco o el Valle del Alagón

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la firma de cuatro adendas de modificación de convenios de colaboración para la ejecución de distintos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con el objetivo de ampliar el plazo de ejecución, la justificación final y la vigencia de los acuerdos hasta el 30 de junio de 2026.

La decisión responde a la dificultad de cumplir con los plazos inicialmente establecidos, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a ajustar el calendario para garantizar el correcto desarrollo de los proyectos.

Proyectos en la provincia de Cáceres

Tres de las adendas afectan a convenios suscritos entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y la Diputación Provincial de Cáceres. El primero de ellos es el PSTD ‘Sabores y Paisajes Gastronómicos de las Tierras de Cáceres y Trujillo’, una iniciativa orientada a generar sinergias entre el sector turístico y el agroalimentario, potenciando la identidad gastronómica como elemento tractor del destino.

También se amplía el plazo del PSTD Valle del Alagón, cuyo objetivo es consolidar el turismo como motor de desarrollo sostenible en esta comarca, favoreciendo la dinamización económica y la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales.

Dehesa de un municipio de la comarca del Valle del Alagón. / Cedida

El tercer proyecto es el PSTD Grand Tour Territorios Unesco, que persigue la creación de un corredor turístico por los territorios reconocidos por la Unesco en la provincia cacereña, configurando un itinerario que permita explorar y experimentar algunos de los enclaves más atractivos del territorio.

La cuarta adenda corresponde al PSTD Campiña Sur, suscrito entre la Consejería y la Diputación Provincial de Badajoz. Este plan tiene como finalidad transformar la comarca en un destino turístico sostenible, al tiempo que impulsa su crecimiento socioeconómico.

Fondos Next Generation

Los cuatro proyectos están financiados con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y forman parte del Plan Territorial de Turismo de Extremadura.

Con la ampliación de los plazos, la Junta busca asegurar la correcta ejecución de estas iniciativas estratégicas, cuyo objetivo común es consolidar el turismo como motor de desarrollo sostenible en las distintas comarcas implicadas y reforzar el crecimiento económico del territorio.

Lavado de ropa sanitaria

En el mismo anuncio, el Consejo de Gobierno también ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) la contratación del servicio-suministro de lavado y tratamiento integral de la ropa en los centros sanitarios dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. El contrato, con un importe total de 5.443.146 euros y una duración de 36 meses, incluye además el equipamiento necesario para la dispensación y gestión de uniformidad y ropa plana.

Una trabajadora de la limpieza de un hospital. / El Periódico Extremadura

El acuerdo no se limita únicamente al lavado y tratamiento de las prendas conforme a las prescripciones técnicas, sino que contempla también la reposición de la ropa deteriorada por el uso y el mantenimiento de las máquinas dispensadoras de uniformes, lo que permitirá mejorar la eficiencia del servicio y reforzar el control sobre la uniformidad del personal.

Asimismo, el contrato incorpora la instalación de sistemas de identificación mediante tags en toda la ropa, sea de uniformidad o ropa plana, y la dotación de personal para la carga diaria de las máquinas dispensadoras, garantizando así un funcionamiento adecuado y una gestión más eficaz de los recursos textiles en los centros sanitarios.