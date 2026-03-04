Losar de la Vera celebrará la tradicional Matanza Losareña con garantía sanitaria y legal

Hay tradiciones en España que se siguen manteniendo pese a la evolución de la sociedad, un cambio que ha hecho que muchas personas vean estas celebraciones de otro modo. Durante siglos, el acto de la matanza del cerdo ha sido de lo más cotidiano y normal en el día a día de los cacereños. Hoy lo sigue siendo, aunque hay más voces detractoras.

En el municipio de Losar de la Vera esto no es ningún problema. Allí se celebra desde hace años la tradicional Matanza Losareña, adjudicada a la localidad desde hace 7 años tras perderse la costumbre de ir rotando de lugar. "Nunca hemos tenido ningún problema, porque además es algo que se realiza con total y absoluta garantía sanitaria y legal y bajo la supervisión de un veterinario. El animal no sufre", cuenta a este diario el alcalde, Antonio Sánchez.

La celebración, que se celebra a partir de este viernes 13 y durante el fin de semana, celebra la cultura de la matanza en todo su esplendor: desde el momento del sacrificio hasta la hora de degustar el manjar nacido de este. "Realmente se empieza a trabajar ya el jueves 12 con los primeros sacrificios privados para dotar a los bares con las futuras tapas que van a proporcionar al pueblo", explica el edil.

Taller para niños

El viernes entran en juego los niños de entre 4 y 12 años con un taller de cocina matancera. Tendrá lugar a partir de las 16.30 en la plaza de España, uno de los epicentros de la celebración. "El taller se hace con los niños para mantener la tradición y que aprendan desde pequeños a conocer y a no olvidar cómo eran las matanzas de sus abuelos y de sus padres. Y las cosas que se hacían en una matanza, cómo se aprovechaba hasta la pezuña del cerdo".

Programa completo de la Matanza Losareña 2026. / Cedida

Con el sábado 14 llegará "el día grande", con actuaciones folclóricas, diversión y, sobre todo, carne. El día empieza a las 9.45 en la plaza de la Viñuela, desde donde se acompaña al cerdo que va a protagonizar la 'matanza didáctica' (con la colaboración de Ronda Verata, uno de los grupos folclóricos del pueblo) hasta la plaza de España, donde esta tendrá lugar. Una vez allí, se realiza el acto a las 10.30 con total discreción, "metido en una nave o tapado con una lona para que nadie vea el sacrificio del cerdo, sobre todo los niños".

Este se hace con una pistola eléctrica, garantizando así que sea algo inmediato y evitando que el animal sufra. Una vez sacrificado, "se hace ya es el socarrado tradicional con los helechos secos, en lugar de con los sopletes, que es lo moderno. Aquí seguimos manteniendo el socarrado tradicional", señala Sánchez.

Matanza didáctica

Posteriormente se realiza la matanza didáctica, en la que "se inicia todo el despiece, explicando paso a paso cómo se va despiezando el cerdo, cómo se abre, las piezas que se van sacando, las paletas, los jamones, los lomos, los tocinos...". El director de la Universidad Popular hace de monitor y va explicando con detalle el proceso. Qué es lo que va a la morcilla, el qué a los chorizos, las salchichas, etcétera.

La matanza en directo dura hasta las once aproximadamente, cuando se procede a hacer una ronda de bailes folclóricos por las calles del pueblo, también a cargo de Ronda Verata. 15 minutos después tendrá lugar la recepción de más grupos folclóricos frente al ayuntamiento: 'Salmorena Losareña', de Losar; 'El Pucherino', de Peraleda de la Mata; y 'Virgen de los Remedios', de Torrecilla de la Tiesa.

Personas participan en la Matanza Losareña. / A la Vera de Gredos

Estos tres grupos serán los que actúen en el escenario de la plaza de España a las 12.30, después de un breve paso por la calle de los Reyes Católicos y una parada en la Residencia María Ángeles Bujanda. Las actuaciones se sucederán hasta las 14.00 más o menos, cuando "la carpa se irá llenando poco a poco" y se ofrecerá la comida tradicional. Por 5 euros obtienes un pack matancero en el que vas probando la carne y, además, dispones de un grifo de vino. "Se forman las filas y vas cogiendo, pasas con tu plato, recoges la comida, coges la bebida en los grifos de vino, si quieres vino, y si quieres otra cosa, hay bebidas también de otro tipo".

Música hasta el amanecer

La música regresa a las calles sobre las 16.00 horas, cuando los grupos folclóricos den continuidad "a la juerga", junto a la ronda de los bares. A las 23.00 horas será el rock duro el que llegue a la plaza de España con el grupo local Enramá, una bienvenida a la sesión del DJ posterior que dará marcha "hasta el amanecer".

No acaba ahí la festividad, pues el domingo habrá una nueva ruta matancera por los bares de la localidad. "La gente puede tomar los pinchos de siempre del bar o los especiales de ese día, que además van incluidos con la consumición".

¿Interés Turístico Regional?

La festividad espera consolidarse como una cita anual de referencia en la comarca de La Vera, y por ello han comenzado los trámites para ser declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional. "Una vez que hemos pasado el umbral de los cinco años, hemos solicitado la declaración. Tendremos el día 12 a los inspectores de turismo aquí con nosotros, de incógnito total, pues no sabemos ni quiénes son, ni cómo van vestidos, y esperemos que con un poco de suerte consigamos el sello", cuenta el alcalde.

Se espera que el día acompañe, y si eso ocurre, entre 1.500 y 2.000 personas llegarán a Losar de la Vera para degustar las tapas. Todo un paraíso para los amantes del cerdo.