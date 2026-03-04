El modelo montehermoseño Francisco Cáceres brilla en la pasarela de Milán tras ser coronado Míster España

Tras ser coronado como Míster España en la edición pasada, Francisco Cáceres ha dado el salto este año a Italia. El pasado fin de semana desfilaba en la prestigiosa Milán Fashion Week.

Esto representa todo un hito en la carrera profesional de un modelo. Un homenaje a los años de duro trabajo y compromiso. Considerada una de las cuatro grandes capitales de la moda junto a París, Nueva York y Londres, la pasarela milanesa reúne cada temporada a las principales casas de alta costura, diseñadores emergentes, agencias internacionales y medios especializados de todo el mundo.

Participar en sus desfiles no solo multiplica la visibilidad y proyección internacional del modelo, sino que también abre la puerta a contratos con firmas de primer nivel, campañas publicitarias globales y representación en mercados estratégicos.

Más allá del prestigio, formar parte de este escaparate implica superar exigentes procesos de selección y demostrar profesionalidad, versatilidad y capacidad para adaptarse al ritmo de una de las citas más influyentes de la industria de la moda.

De Cáceres al mundo entero

El joven modelo, es natural de Montehermoso, y con tan solo 16 años se inició en el mundo del modelaje. Comenzó como imagen publicitaria del centro comercial Ruta de la Plata. Con esta campaña, su imagen se presentó tanto en marquesinas como autobuses, lo que sin duda impulsó su carrera.

A partir de esta experiencia comenzó su recorrido más profesional en el modelaje y se mudó a Madrid. Esta nueva residencia le proporcionó múltiples trabajos como modelo, lo que le abrió las puertas a las competiciones de belleza.

Dos años de títulos ganados

En ellos se inició dos años después de su primera experiencia y a partir de entonces no ha parado de crecer en el sector. En 2024 comenzó con tres títulos consecutivos. Fue galardonado como Míster RNB Madrid, Mejor Rostro España y Míster España elegancia.

Fue el ganador de la Gala The Mister Spain 'Top Model 2025', un certificado que complementó poco después con el de Mister Rostro The Mister Spain. En este último certamen el modelo pudo cumplir su sueño de llevar su tierra a una competición mundial, ya que participó e representación de Cáceres.

Concluyó su trayectoria el año pasando representando a España a nivel internacional en la ceremonia de Mister Cosmopolitan.

Un futuro prometedor

Antes de dedicarse al modelaje Cáceres desarrolló una intensa trayectoria deportiva. Formó parte del Cáceres Basquet y la Federación Extremeña de Baloncesto. Esto le ha facilitado acostumbrarse a la rutina que sigue actualmente para prepararse de cara a los certámenes.

Actualmente, el montehermoseño sigue una rutina diaria de gimnasio con la ayuda de un entrenador personal y un nutricionista. A su vez, practica oratoria y pasarela con profesoras especializadas

Aunque por el momento se centra en los certámenes de belleza, no descarta un futuro alternativo. A día de hoy, continúa residiendo en Madrid, donde desarrolla sus estudios en Marketing y Publicidad.

Sin embargo, a se prepara para su próxima competición. Y es que Cáceres luchará en septiembre por llevarse a casa el título de Míster Cosmopolitan Internacional. Un certamen que se celebrará en Malasia.

El joven modelo es el claro ejemplo de que con trabajo y constancia se puede lograr cualquier cosa. Y es que para ganar un certamen de belleza se necesita mucho esfuerzo diario para perfeccionar muchos aspectos más allá de ser guapo.