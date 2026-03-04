El pleno de Trujillo aprueba el nuevo reglamento y dedica el puente de San Lázaro a Kin Paredes

El Ayuntamiento de Trujillo celebró este miércoles su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, un pleno intenso en el que se aprobaron importantes acuerdos institucionales —como el nuevo Reglamento Orgánico Municipal—, se dio luz verde a varios convenios y se aprobó un homenaje póstumo al exconcejal Joaquín “Kin” Paredes. La sesión estuvo también marcada por los debates entre el equipo de gobierno del Partido Popular y los grupos de la oposición en torno a la gestión municipal, la dependencia o las subvenciones a asociaciones.

Aprobación del reglamento de la Escuela de Aprendizaje Taryalah IX

Uno de los primeros asuntos tratados fue la aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Aprendizaje Laboral Taryalah IX. El concejal delegado, Eduardo Diz, explicó que se trata de un documento que regula la organización del centro, los derechos y deberes del alumnado trabajador, el funcionamiento del personal docente y directivo, así como cuestiones laborales como horarios, permisos o prevención de riesgos.

El reglamento, compuesto por veinte apartados, sigue un modelo proporcionado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) adaptado a las circunstancias del proyecto en Trujillo.

Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas a la gestión del programa. La portavoz de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias, cuestionó que el reglamento se aprobara cuando el curso llevaba ya varios meses en funcionamiento y denunció que los alumnos no disponían aún del material ni de la ropa de trabajo necesaria.

En la misma línea se expresó el Grupo Socialista, que también criticó la falta de equipamiento y señaló que el material y el vestuario se encontraban todavía en proceso de licitación, lo que a su juicio demuestra una “falta de previsión”.

Por su parte, el concejal Eduardo Diz defendió que los alumnos están actualmente en la fase teórica y que el material utilizado procede de remanentes de la anterior escuela taller.

Luz verde al nuevo Reglamento Orgánico Municipal

El pleno aprobó también inicialmente el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que regulará el funcionamiento interno del Ayuntamiento.

Durante el debate, la portavoz de Unidas por Trujillo defendió la importancia de facilitar la participación de los concejales en los plenos, especialmente cuando no pueden asistir presencialmente.

Desde el Grupo Socialista se valoró positivamente que el nuevo documento incluya algunas propuestas planteadas anteriormente por la oposición, aunque también se plantearon dudas sobre aspectos concretos del funcionamiento de las sesiones o la comunicación de documentación a los concejales.

La alcaldesa, Inés Rubio, destacó que el nuevo reglamento moderniza el funcionamiento del Ayuntamiento, incorporando el uso de medios telemáticos y permitiendo la participación a distancia en las sesiones de los órganos colegiados.

Según explicó, el documento pretende mejorar la transparencia, la participación y la eficiencia administrativa.

El puente de San Lázaro llevará el nombre de Kin Paredes

Uno de los momentos más emotivos del pleno llegó con la aprobación de la denominación del puente situado en el parque de San Lázaro como “Puente Kin Paredes”, en homenaje al profesor y exconcejal de Izquierda Unida Joaquín Paredes Diéguez, fallecido durante la pandemia.

La concejala de Cultura, Consuelo Soriano, recordó la figura de Paredes como una persona “profundamente querida y respetada en Trujillo”, destacando su carácter cercano, su compromiso social y su capacidad para tender puentes entre personas con ideas diferentes.

Paredes ejerció como profesor de instituto y fue concejal durante diez años en el Ayuntamiento, donde se distinguió por su defensa del municipalismo y su sensibilidad social.

Desde los grupos políticos se expresó un amplio consenso en torno a este reconocimiento. Ana Iglesias destacó el valor simbólico de que exista un lugar físico en la ciudad que recuerde su figura, mientras que el Grupo Socialista respaldó la iniciativa señalando el impacto humano que dejó su fallecimiento.

El homenaje público tendrá lugar el próximo 18 de abril con la colocación de una placa conmemorativa en el puente.

Rechazado el convenio sobre la Historia Social Única

Otro de los puntos debatidos fue el convenio entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento para la implantación de la Historia Social Única, un sistema digital destinado a centralizar la información de los usuarios de servicios sociales.

La concejala responsable, Blanca Henche, explicó que esta herramienta permitirá mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar un seguimiento más completo de cada caso.

Sin embargo, tanto Unidas por Trujillo como el Grupo Socialista expresaron su rechazo. Desde Unidas por Trujillo se manifestaron dudas sobre la protección de los datos personales de los usuarios y la gestión futura del sistema.

Por su parte, el PSOE anunció que votaría en contra de cualquier iniciativa procedente de la Consejería de Sanidad mientras no se implante el servicio de dependencia en la ciudad.

Finalmente, el convenio fue rechazado por el pleno.

Aprobado el convenio con Acción contra el Hambre

Sí salió adelante el convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Acción contra el Hambre para el desarrollo de programas de empleabilidad dirigidos a personas desempleadas o en riesgo de exclusión.

El proyecto se enmarca en el programa Vives Emplea, que busca mejorar las competencias laborales y facilitar la inserción en el mercado de trabajo.

Durante el debate, la oposición planteó la necesidad de que el Ayuntamiento impulse también un plan integral de empleo propio para el municipio.

Tensión política por la subvención a la Junta de Cofradías

La sesión alcanzó su momento más tenso durante el debate de una moción presentada por el Grupo Socialista para conceder de forma urgente una subvención de 12.500 euros a la Junta de Cofradías para la organización de la Semana Santa.

Los socialistas argumentaron que la ausencia de presupuestos municipales para 2026 está dificultando la planificación del evento, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La moción contó con el apoyo del concejal no adscrito y de Unidas por Trujillo, que también criticaron la falta de previsión del equipo de gobierno.

El Partido Popular votó en contra alegando problemas legales en la propuesta y defendiendo que la subvención debe tramitarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

La moción fue finalmente aprobada por mayoría.

Ruegos y preguntas con numerosas críticas a la gestión municipal

El turno final de ruegos y preguntas volvió a reflejar el clima de confrontación política.

Los grupos de la oposición plantearon cuestiones relacionadas con la dependencia, la situación del centro de mayores de Huertas de Ánimas, la organización de eventos culturales, el estado del teatro municipal o la falta de planificación en actividades como la excursión del Día de la Mujer, que se ha promocinado este mediodía cuando se realizará el próximo sábado 7 de marzo.

También se abordaron asuntos relacionados con la policía local, el mantenimiento de infraestructuras o la gestión de subvenciones y licitaciones.

Desde el equipo de gobierno se respondieron a algunas de estas cuestiones, defendiendo que muchos de los procedimientos administrativos siguen su curso y que determinadas actuaciones dependen de procesos técnicos o de contratación pública.