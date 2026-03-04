Zorita se prepara para viajar al pasado con su Mercado Medieval los días 28 y 29 de marzo

El municipio cacereño de Zorita volverá a transformarse en una auténtica villa medieval con la celebración del Mercado Medieval de Zorita, que tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo de 2026. Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente histórico lleno de artesanía, gastronomía, animación, música y espectáculos para todas las edades.

La cita, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Zorita, la Diputación de Cáceres y la compañía La Fragua de Vulcano, contará con numerosas actividades que recrearán el ambiente de la Edad Media, incluyendo pasacalles, teatro de calle, espectáculos de fuego, malabares, música medieval y exhibiciones de cetrería.

Un sábado lleno de espectáculos y animación

El sábado 28 de marzo, el mercado abrirá sus puertas a las 11:00 horas. A las 12:00 tendrá lugar el pregón inaugural acompañado de un gran pasacalles en el que participarán todas las compañías.

Durante la jornada se sucederán diferentes actividades como bufonadas reales, cuentos para toda la familia, espectáculos de humor, repiques de tambores y exhibiciones de vuelo de aves rapaces.

Uno de los momentos más esperados llegará por la noche con “La Captura del Dragón”, un espectáculo de gran formato que se desarrollará a las 20:00 horas, seguido de actuaciones de malabares, música medieval y espectáculos de fuego y trapecio. El cierre del mercado está previsto a las 22:30 horas.

Domingo de fantasía y despedida medieval

El domingo 29 de marzo, el mercado volverá a abrir a las 11:00 horas con nuevas actuaciones itinerantes como juglares, duendes traviesos, viajeros de otros mundos y espectáculos circenses.

A lo largo del día continuarán las exhibiciones de cetrería, actuaciones musicales y espectáculos de humor y malabares. De nuevo, el público podrá disfrutar del espectáculo “La Captura del Dragón”, que volverá a representarse por la tarde.

El evento concluirá a las 21:00 horas con un gran pasacalles de despedida, protagonizado por personajes de época y música medieval, antes del cierre definitivo a las 22:00 horas.

Artesanía, gastronomía y talleres

Además de los espectáculos, el Mercado Medieval contará con puestos de artesanía, gastronomía tradicional, talleres participativos, atracciones y espacios infantiles, así como exhibiciones de cetrería, uno de los grandes atractivos del evento.

Con esta propuesta cultural y festiva, Zorita busca atraer a visitantes de toda la comarca y ofrecer una experiencia única que combine historia, cultura y entretenimiento en un entorno medieval.