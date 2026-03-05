ANAEEV y la Asociación para el Desarrollo del Turismo de Trujillo firman un convenio para impulsar el emprendimiento local
Ambas entidades coordinarán proyectos, formación y acciones de representación institucional para apoyar a autónomos, emprendedores y el desarrollo empresarial en la localidad.
La Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEEV) y la Asociación para el Desarrollo del Turismo de Trujillo han firmado un convenio marco de colaboración en la localidad con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y apoyar a autónomos y emprendedores.
Este acuerdo establece un marco estable de integración y cooperación institucional entre ambas organizaciones, que desarrollan su actividad en el ámbito del emprendimiento, manteniendo en todo momento su independencia jurídica y organizativa.
La portavoz de ANAEEV, Ruth Ruiz, destacó que la asociación tiene carácter nacional y está orientada al apoyo, representación y fortalecimiento del tejido empresarial formado por autónomos y pequeñas y medianas empresas, especialmente en territorios vinculados a la España vaciada.
A través de este convenio, ambas entidades coordinarán actuaciones conjuntas destinadas a apoyar a las personas autónomas y emprendedoras de Trujillo. Entre las líneas de colaboración previstas se encuentran el desarrollo de proyectos conjuntos, iniciativas formativas, acciones de representación institucional y programas dirigidos a impulsar el desarrollo empresarial en la localidad.
Con esta alianza, ANAEEV y la Asociación para el Desarrollo del Turismo de Trujillo refuerzan su compromiso con el impulso del emprendimiento y el crecimiento económico local, apostando por la cooperación entre asociaciones como herramienta para dinamizar la actividad empresarial en el territorio.
