Barrado acogerá el primer 'Rebollo LAB' de Extremadura para transformar la gestión de los rebollares

El municipio de Barrado, enclavado en el corazón del mayor robledal de Extremadura entre las comarcas del Valle del Jerte y La Vera será escenario el próximo viernes 6 de marzo del primer ‘Rebollo LAB’ que se celebra en la región. La cita forma parte del proyecto europeo LIFE+REB, una iniciativa respaldada por la Unión Europea orientada a transformar la gestión de los rebollares bajo criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

El encuentro, décimo de los quince programados en el marco del proyecto, está concebido como un foro técnico y participativo dirigido a propietarios forestales, empresas del sector de la madera, profesionales de la gestión ambiental y responsables públicos. El objetivo es claro: avanzar hacia una selvicultura climáticamente inteligente aplicada a las masas de rebollo (Quercus pyrenaica) y promover la valorización de su madera en productos de larga vida útil que contribuyan al almacenamiento de carbono.

Jornada

La jornada arrancará a las 10.00 horas con una salida de campo al monte Valdío de Barrado, donde se presentará el primer marteloscopio del norte de Extremadura dedicado al estudio y gestión del robledal. Esta herramienta permitirá analizar sobre el terreno distintas alternativas de intervención selvícola y evaluar sus efectos en términos de biodiversidad, resiliencia y rentabilidad. A continuación, los asistentes visitarán un tratamiento forestal en el monte de utilidad pública La Solana de Barrado, con el fin de conocer experiencias prácticas de gestión sostenible.

En el tramo central del programa se expondrán los principales avances del proyecto LIFE+REB, así como diversas aplicaciones innovadoras desarrolladas con madera de rebollo. Entre ellas destacan prototipos de madera laminada estructural y otros productos de alto valor añadido que abren nuevas oportunidades de mercado para este recurso forestal, tradicionalmente infrautilizado en determinados segmentos industriales.

Uno de los momentos más relevantes será la dinámica colaborativa prevista para la recta final del encuentro. En ella, los participantes trabajarán de forma conjunta en la definición de directrices para una futura estrategia regional de gestión de los montes de rebollo. Este ejercicio permitirá integrar el conocimiento técnico y la experiencia local en un modelo adaptado a las singularidades ecológicas, económicas y sociales de Extremadura.

Debate

La sesión concluirá a las 14.30 horas con un debate abierto y la puesta en común de conclusiones, reforzando el carácter participativo de la iniciativa.

La organización de esta jornada ha sido posible gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Barrado y el Monte de Socios Valdío de Barrado, cuya implicación y cesión de espacios han resultado determinantes para acoger un evento que aspira a situar al rebollo como eje estratégico de la bioeconomía forestal extremeña.