Tráfico
Cortada temporalmente al tráfico la N-110 en Cabezuela del Valle por trabajos de reasfaltado
La Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos para facilitar la circulación mientras se realizan las labores, que se prolongarán durante tres horas
La carretera N-110, a su paso por la localidad cacereña de Cabezuela del Valle, permanece cerrada al tráfico por los trabajos que se están realizando en el asfaltado.
A las 15:10 horas de este jueves, Conservación de Carreteras ha informado del corte total de la calzada en la N-110 (Soria–Plasencia), a su paso por el término cacereño.
El tramo afectado comprende desde el punto kilométrico 368,400 hasta el 372,900, donde se están llevando a cabo trabajos de reasfaltado de la calzada.
Mediante señalización vertial y cartelería informativa, se advierte a los conductores del corte de circulación. Asimismo, patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se encuentran en la zona regulando el tráfico y garantizando la seguridad vial.
Se prevé que las labores tengan una duración aproximada de tres horas.
Como itinerario alternativo, únicamente para vehículos ligeros en sentido Plasencia, se ha habilitado un desvío desde el kilómetro 368,400 por la pista carretera Yrida, y en sentido contrario desde el kilómetro 372,900.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno