Cortada temporalmente al tráfico la N-110 en Cabezuela del Valle por trabajos de reasfaltado

La Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos para facilitar la circulación mientras se realizan las labores, que se prolongarán durante tres horas

Corte de la N-110

Corte de la N-110 / Cedida

Elena Gómez Higuero

La carretera N-110, a su paso por la localidad cacereña de Cabezuela del Valle, permanece cerrada al tráfico por los trabajos que se están realizando en el asfaltado.

A las 15:10 horas de este jueves, Conservación de Carreteras ha informado del corte total de la calzada en la N-110 (Soria–Plasencia), a su paso por el término cacereño.

El tramo afectado comprende desde el punto kilométrico 368,400 hasta el 372,900, donde se están llevando a cabo trabajos de reasfaltado de la calzada.

Corte de la N-110

Corte de la N-110 / Cedida

Mediante señalización vertial y cartelería informativa, se advierte a los conductores del corte de circulación. Asimismo, patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se encuentran en la zona regulando el tráfico y garantizando la seguridad vial.

Se prevé que las labores tengan una duración aproximada de tres horas.

Como itinerario alternativo, únicamente para vehículos ligeros en sentido Plasencia, se ha habilitado un desvío desde el kilómetro 368,400 por la pista carretera Yrida, y en sentido contrario desde el kilómetro 372,900.

