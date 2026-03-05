Cuatro proyectos estratégicos transformarán Trasierra-Tierras de Granadilla con el plan EDIL financiado por la Unión Europea

Representantes municipales de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, junto con responsables de su Mancomunidad y del Grupo de Acción Local, han participado en una reunión informativa en la que se han presentado en detalle las actuaciones previstas dentro del proyecto 'Área Urbana Funcional Trasierra-Tierras de Granadilla', enmarcado en la Estrategia Europea de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y dotado con un presupuesto total de 4.875.866 euros.

El encuentro, convocado por la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, marca el inicio de este proyecto estratégico orientado a la reactivación social y económica de la comarca. En la reunión también participaron técnicos de las áreas provinciales implicadas (Informática e Innovación, Turismo, Fomento y Movilidad), responsables de apoyar la ejecución de las distintas líneas de actuación.

Esther Gutiérrez, durante su intervención. / Diputación de Cáceres

Gutiérrez subrayó que la iniciativa pretende impulsar la revitalización del territorio rural y hacer frente al reto demográfico. “Trabajaremos en la reactivación social y económica de zonas como esta, en la que tenemos que luchar contra la despoblación y apostar por su revalorización como espacio rural”, señaló.

Entre los objetivos principales del proyecto se encuentran revertir las dinámicas de despoblación, impulsar la transición ecológica y digital, fortalecer la cohesión territorial y promover un modelo de gobernanza participativa que aproveche los recursos propios de la comarca. La vicepresidenta insistió además en la importancia de la colaboración institucional: “Este debe ser un trabajo conjunto; sin vosotros, alcaldes y alcaldesas, no podría desarrollarse”.

Asimismo, destacó que las iniciativas que se pondrán en marcha en Trasierra-Tierras de Granadilla servirán como proyectos piloto que podrán replicarse en otras comarcas rurales.

Participación municipal

En la reunión estuvieron presentes alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de Ahigal, Cabezabellosa, Cerezo, La Granja, Guijo de Granadilla, Jarilla, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Oliva de Plasencia, Palomero, La Pesga, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo, Villar de Plasencia y Zarza de Granadilla.

También asistieron el gerente de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, Rafael Sánchez, y la presidenta del Grupo de Acción Local CEDER Cáparra y alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez Izquierdo.

Alcaldes presentes. / Diputación de Cáceres

El alcalde de Ahigal, localidad anfitriona del encuentro, Luis Fernando García Nicolás, valoró positivamente la elección de la comarca para desarrollar esta estrategia. “Es una gran noticia, porque vamos a disponer de casi cinco millones de euros para poner en marcha acciones en todos nuestros municipios y en su entorno”, afirmó.

La vicepresidenta recordó que Trasierra-Tierras de Granadilla ha sido seleccionada para esta inversión por reunir características propias de muchas zonas rurales: dispersión demográfica, envejecimiento de la población, pérdida de población joven, escasez de vivienda y dificultades de movilidad y conectividad, factores clave para diseñar políticas destinadas a atraer y fijar población.

Cuatro proyectos estratégicos

El plan EDIL se articula en cuatro grandes proyectos que buscan transformar el territorio desde diferentes ámbitos. El primero es la creación de un Centro de Innovación Territorial (CIT), concebido como el eje central del programa. Este espacio servirá para coordinar a administraciones, empresas y universidades, fomentar la colaboración y apoyar el emprendimiento y la innovación social.

El segundo proyecto se centra en la revitalización demográfica y el relevo generacional. Incluye programas de empoderamiento para jóvenes y mujeres, iniciativas para atraer nuevos habitantes, apoyo a la continuidad de negocios locales y un plan de inversión destinado a rehabilitar viviendas vacías y ampliar la oferta residencial.

En tercer lugar, el programa contempla actuaciones para mejorar la conectividad territorial. Entre ellas se encuentran el impulso de sistemas de movilidad sostenible, como el transporte compartido o bajo demanda, la implantación de la red tecnológica LoRa para servicios de “territorio inteligente” y la creación de centros de especialización digital integrados en la Red provincial Circular FAB.

El cuarto proyecto se orienta a la promoción cultural y la dinamización turística. Este plan pondrá en valor recursos patrimoniales y naturales de la comarca, como la ciudad romana de Cáparra, la villa medieval de Granadilla o el embalse de Gabriel y Galán. Además, se prevé la creación o mejora de playas fluviales, embarcaderos y miradores, así como la integración del turismo con el sector agroalimentario mediante rutas gastronómicas.

Financiación europea

La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en concreto bajo el objetivo específico 5.2.

El propósito final es impulsar un desarrollo sostenible y reforzar la cohesión económica, social y territorial de Trasierra-Tierras de Granadilla, consolidando un modelo de desarrollo rural capaz de generar oportunidades y fijar población en el territorio.