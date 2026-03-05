La Diputación de Cáceres busca tres proyectos tecnológicos con su V Convocatoria de Emprendimiento en el medio rural

La Red de Centros Circular FAB de Innovación Territorial, promovida por la Diputación de Cáceres, ha activado su V Convocatoria de Emprendimiento con el objetivo de seleccionar e impulsar tres nuevos proyectos de base tecnológica en la provincia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de abril, consolidando así una línea de apoyo al talento innovador que gana peso en el medio rural cacereño.

Con esta nueva edición, el programa no solo amplía su trayectoria, sino que afianza un modelo de acompañamiento que ya ha favorecido la puesta en marcha de más de 18 iniciativas tecnológicas en el territorio. Según ha destacado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, el valor diferencial reside en una metodología de aceleración contrastada: Open Future, desarrollada por Telefónica. Este enfoque combina mentorización especializada, acceso a infraestructuras tecnológicas y conexión con el ecosistema empresarial, contribuyendo a fijar talento y generar oportunidades en entornos rurales.

Ocho meses para convertir ideas en empresas

El Programa de Emprendimiento de la Red Circular FAB se articula en un itinerario de incubación intensiva de ocho meses, dividido en dos fases de cuatro meses cada una. Durante ese periodo, las iniciativas seleccionadas trabajarán de forma personalizada con un equipo de mentores expertos en validación y desarrollo de negocio, finanzas, asesoramiento legal, marketing o habilidades de comunicación.

Cartel de la quinta convocatoria. / Diputación de Cáceres

Además, los participantes tendrán acceso a los laboratorios de fabricación digital y a los espacios colaborativos de la red, compuesta actualmente por once centros distribuidos estratégicamente por la provincia. Esta capilaridad permite que cualquier municipio cacereño se encuentre a menos de 30 minutos en coche de uno de estos nodos de innovación. Con estos recursos, los proyectos podrán diseñar y prototipar soluciones, validar sus modelos de negocio y preparar su escalado al mercado en condiciones competitivas.

La convocatoria está dirigida a personas emprendedoras, startups y empresas de la provincia de Cáceres interesadas en desarrollar, validar o hacer crecer soluciones tecnológicas, tanto si parten de una idea inicial como si ya cuentan con actividad en marcha.

Balance de la IV edición

Coincidiendo con la apertura de esta quinta convocatoria, el diputado Tomás Sánchez y el jefe del Área de Innovación, Agustín Aretio, han mantenido un encuentro de trabajo con los emprendedores de la IV edición, que concluyen ahora su periodo de incubación. La reunión ha servido para evaluar la evolución de los proyectos y explorar nuevas vías de acompañamiento dentro del ecosistema provincial.

Entre las iniciativas participantes destacan propuestas como 'JANUS', un asistente virtual; 'Vida Negra', centrada en agricultura regenerativa para fortalecer la biodiversidad y mejorar la salud del suelo; o 'EssencIA', una solución tecnológica que integra inteligencia artificial y automatización para eliminar tareas repetitivas en empresas. El balance, según los responsables provinciales, confirma la consolidación de una comunidad emprendedora que mantiene su vinculación con el territorio más allá de la finalización formal del programa.

Imagen de una de las reuniones de empresas. / Diputación de Cáceres

La experiencia acumulada respalda una convocatoria que ofrece herramientas concretas para transformar conocimiento en oportunidades de negocio. Entre los recursos disponibles figuran la mentorización especializada, formación práctica orientada a la acción (desde validación y diseño de producto hasta digitalización y prototipado), acceso a tecnologías de fabricación digital y conexión directa con agentes del ecosistema innovador, empresas y entidades colaboradoras. A ello se suma la visibilidad en encuentros estratégicos, clave para tejer alianzas y abrir mercado.

Presentaciones por toda la provincia

De cara a esta nueva edición, la Red Circular FAB ha programado una serie de sesiones informativas en distintos municipios para explicar en detalle el funcionamiento del programa, sus beneficios y el proceso de participación. Las presentaciones se celebrarán el 18 de marzo en Arroyo de la Luz y Valencia de Alcántara; el 20 del mismo mes en Malpartida de Plasencia y Jarandilla de la Vera; el día 25 en Trujillo y Miajadas; el 26 de marzo en Coria y Moraleja; y el 9 de abril en Logrosán y Alcuéscar.

Con esta estrategia itinerante, la diputación refuerza su apuesta por acercar la innovación a todos los rincones de la provincia y consolidar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la tecnología y el arraigo territorial.