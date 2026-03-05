Berzocana, el pueblo de Luis Pastor, inspira 'Extremadura fado', una canción sobre emigración y raíces

El reciente concierto sinfónico de Luis Pastor en el Gran Teatro de Cáceres no solo ha servido para celebrar su trayectoria artística, sino también para situar en el centro una de sus canciones más personales: Extremadura fado. Detrás de ese título hay una historia de identidad, memoria y pertenencia que el propio cantautor ha ido desgranando en distintas intervenciones públicas y que conecta directamente con Berzocana, el municipio de la comarca de las Villuercas donde nació.

Enclavado en el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, Berzocana es un pueblo de montaña de la provincia de Cáceres donde paisaje, tradición y patrimonio forman parte de la vida cotidiana. Ese vínculo con la tierra y con la memoria colectiva del mundo rural extremeño ha marcado la trayectoria de Pastor, uno de los principales representantes de la canción de autor en España.

Una canción nacida entre la emigración y la raíz

Luis Pastor, natural de Berzocana, ha construido buena parte de su obra desde la experiencia de la emigración y el vínculo permanente con su tierra. Extremadura fado ha surgido precisamente de esa doble condición: la de quien crece fuera pero mantiene intacta la memoria del origen.

El término "fado" remite a la saudade portuguesa, a la nostalgia que impregna las historias de ida y vuelta en la Raya. En municipios cacereños como Valencia de Alcántara o Zarza la Mayor, donde las relaciones familiares y culturales con Portugal han sido constantes durante décadas, ese sentimiento forma parte del paisaje cotidiano. La canción dialoga con esa tradición fronteriza y la convierte en relato personal.

Pastor ha planteado esta composición como un homenaje a la generación de extremeños que emigró en los años sesenta y setenta, muchos de ellos desde pueblos como Logrosán, Miajadas o Coria, y que mantuvo viva su identidad a través de la música. En su caso, esa memoria se ha transformado en verso y melodía, reivindicando una Extremadura que no es solo territorio, sino experiencia compartida.

Berzocana, paisaje cultural de las Villuercas

El pueblo que vio nacer al cantautor se sitúa en el corazón de las Villuercas, una comarca conocida por su riqueza natural y geológica. El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, reconocido por la UNESCO, destaca por su singular relieve montañoso, sus sierras paralelas y sus paisajes de castañares, olivares y dehesas, que han sido durante siglos el sustento de la población local.

Entre los principales elementos patrimoniales del municipio se encuentra la iglesia parroquial de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural, donde se conservan las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, dos santos vinculados a la tradición visigoda. Este templo, de origen medieval y ampliaciones posteriores, constituye uno de los principales referentes históricos de la localidad.

El entorno natural de Berzocana ofrece además numerosas rutas de senderismo y miradores naturales desde los que se contemplan las sierras de las Villuercas, lo que ha impulsado en los últimos años el turismo rural y de naturaleza. Caminos tradicionales, fuentes y antiguas explotaciones agrícolas forman parte de un paisaje que refleja el modo de vida rural que ha caracterizado a la comarca durante generaciones.

Tradiciones y fiestas populares

La vida cultural del municipio se articula también en torno a un calendario festivo que mantiene vivas muchas de sus tradiciones. Entre las celebraciones más destacadas figuran las fiestas en honor a San Fulgencio y Santa Florentina, patronos de la localidad, que reúnen cada año a vecinos y visitantes con actos religiosos, actividades culturales y encuentros festivos.

A lo largo del año se celebran además fiestas populares, romerías y verbenas de verano que forman parte de la identidad local y que refuerzan los vínculos comunitarios. Estas celebraciones reflejan una cultura popular profundamente arraigada, donde la música, la convivencia y las tradiciones siguen ocupando un lugar central.

Ese universo cultural, marcado por la memoria colectiva y el arraigo al territorio, ha sido una de las fuentes de inspiración de artistas nacidos en la comarca, entre ellos Luis Pastor.

¿Cómo miran los jóvenes a Luis Pastor?

La pregunta sobre la vigencia de la canción de autor entre las nuevas generaciones ha acompañado a Pastor en sus recientes encuentros educativos dentro del proyecto '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', que ha pasado por centros como el IES Mario Roso de Luna de Logrosán o el IES Al-Qázeres de Cáceres.

En estos espacios, estudiantes han valorado la autenticidad de las letras y la carga histórica de sus canciones, aunque también han reconocido que sus referentes musicales habituales se mueven en otros estilos. Algunos jóvenes de Navalmoral de la Mata o Trujillo han destacado que, más allá del género, las letras conectan cuando hablan de temas universales como la libertad, la identidad o la justicia social.

Profesores participantes en estos encuentros han observado que la música de Pastor funciona como puerta de entrada a debates sobre memoria democrática y participación ciudadana, cuestiones que siguen presentes en la agenda pública y que los estudiantes relacionan con su realidad cotidiana en municipios como Moraleja o Jaraíz de la Vera.

En ese cruce entre pasado y presente se sitúa también Extremadura fado: una canción que, según ha explicado el propio autor, no pretende anclarse en la nostalgia, sino transformar la memoria en impulso creativo. En una provincia marcada por las idas y vueltas y por las historias familiares que parten y regresan, la melodía se convierte así en un puente entre generaciones.

La trayectoria de Luis Pastor muestra que la música puede ser archivo emocional y espacio de encuentro. En teatros llenos como el de Cáceres o en aulas de institutos de la provincia, sus canciones siguen generando preguntas sobre quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Y en el origen de muchas de esas preguntas aparece siempre el mismo lugar: Berzocana, el pueblo que marcó sus primeras vivencias y que sigue resonando en su música.