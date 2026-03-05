La oposición carga contra el equipo de gobierno tras el pleno de Trujillo y habla de un “primer aviso serio”

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Trujillo ofrecieron declaraciones tras la sesión plenaria celebrada este miércoles en las que mostraron duras críticas hacia el equipo de gobierno del Partido Popular. El concejal del Grupo Socialista, Enrique Borrega; el edil no adscrito, Juan Manuel Mariscal; y la portavoz de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias, cuestionaron la gestión municipal y denunciaron lo que consideran falta de previsión y de trabajo en distintas áreas.

Las críticas se centraron especialmente en la votación de la moción presentada por el PSOE para dotar de una subvención de 12.500 euros a la Junta de Cofradías para la organización de la Semana Santa de Trujillo.

Borrega: “Lo que ha pasado hoy en el pleno no tiene nombre”

El portavoz socialista, Enrique Borrega, calificó lo sucedido en el pleno como una situación “vergonzosa” y criticó que el equipo de gobierno votara en contra de la moción que finalmente salió adelante con los votos del PSOE, Unidas por Trujillo y el concejal no adscrito.

Según explicó, la iniciativa se presentó para garantizar la financiación de la Semana Santa, un evento que considera fundamental para la ciudad.

“Nos sentimos hoy avergonzados de lo que ha pasado. El Partido Popular ha votado en contra de la Semana Santa de Trujillo”, afirmó Borrega, quien también reprochó al equipo de gobierno que promocione esta celebración en ferias turísticas como FITUR mientras, a su juicio, no garantiza su financiación.

El portavoz socialista fue especialmente crítico con la gestión municipal y llegó a pedir la dimisión del equipo de gobierno, al considerar que la situación del municipio “cada vez va a peor”.

Mariscal: “Nos están obligando a gobernar desde la oposición”

Por su parte, el concejal no adscrito Juan Manuel Mariscal respaldó la moción socialista y defendió la necesidad de garantizar ayudas económicas a las asociaciones y colectivos locales.

Mariscal criticó el clima político existente en el Ayuntamiento y aseguró que la falta de subvenciones a diferentes colectivos podría provocar que la oposición tenga que impulsar nuevas iniciativas en el pleno.

“Nos están obligando a gobernar desde la oposición”, señaló, apuntando que podrían presentarse más mociones urgentes para apoyar tanto a asociaciones culturales como deportivas que, según indicó, siguen pendientes de ayudas municipales.

Iglesias critica la “falta de previsión”

La portavoz de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias, centró sus críticas en lo que considera una falta de planificación por parte del equipo de gobierno.

Iglesias señaló que eventos consolidados como la Semana Santa, la Feria del Queso o las fiestas locales requieren previsión presupuestaria y organización previa: “Hay ciertas fechas que sabes que van a suceder y para eso hay que tener previsión”, afirmó.

La concejala subrayó además que su grupo apoyó la moción pese a no identificarse con planteamientos religiosos, argumentando que el respaldo responde a la importancia cultural, social y turística de la Semana Santa para la ciudad.

La oposición no descarta nuevas iniciativas

Durante la comparecencia ante los medios también se planteó la posibilidad de una moción de censura contra el actual gobierno municipal. Sin embargo, Enrique Borrega aseguró que, por el momento, no es una opción que estén planteando activamente.

El portavoz socialista explicó que su prioridad es intentar solucionar los problemas del municipio desde la oposición, aunque reconoció que con la situación política que se produjo tras el pleno en Trujillo, se encaminan a un “punto de inflexión”. “Si tenemos que gobernar desde la oposición, lo vamos a hacer. Vamos a presentar mociones para ayudar a asociaciones y colectivos si el equipo de gobierno no lo hace”, afirmó.

Borrega insistió en que la oposición seguirá impulsando iniciativas para atender las necesidades del municipio, al tiempo que calificó lo ocurrido en el pleno como “un aviso serio” al equipo de gobierno.